【ESG】比特幣不環保？　報告：Bitcoin掘礦再生能源使用率達56%

加密貨幣開採過程消耗大量能源，其環保問題及可持續發展性各方引起爭議。據新成立的比特幣礦業委員會（Bitcoin Mining Council，BMC）表示，比特幣（Bitcoin）開採所用的能源，一半以上來自再生能源，顯示行業正朝向可持續發展。

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比特幣掘礦再生能源使用率達56%

電動車生產商Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）今年5月以環保為由，宣布暫緩接受以比特幣買Tesla電動車的計劃。據BBC報道，今年5月馬斯克與北美的比特幣礦商進行商談後，促成礦商自發成立比特幣礦業委員會，定期公開行內採用再生能源的使用量。

BMC公布首個行內調查，數據由全球比特幣業界32%人士自願提供。據調查發現，BMC成員和受訪者正在使用具有67%可持續性的電力組合。根據數據，BMC估計全球比特幣採礦業的再生能源使用率，在今年第2季度增長至約56%。

BMC的成員之一、MicroStrategy行政總裁Michael Saylor表示，業內人士自願提交比特幣開採數據，有助於揭開行內的神秘面紗，澄清人們對比特幣在能源使用的誤解。

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馬斯克上月開出重啟以比特幣買Tesla電動車計劃作為條件，當確認比特幣掘礦的再生能源使用率達到合理比例（約50%），並符合可持續發展的趨勢，就會重新接受以比特幣買車。未知BMC的報告會否令馬斯克重燃對比特幣的支持。

責任編輯：李瑩

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