【美股分析】長綫望倍升的金融科技股SoFi

科技日新月異，只會不停向前進步，特別在金融科技，只要把握到機會就能快速崛起。要在一眾科技股中找機會，金融科技是充滿選擇，之前寫過幾隻股都與金融領域相關，因為有人就有金融需要，有需求就有機會及增長。

SoFi一站式金融平台

SoFi（美：SOFI）是與特殊目的收購公司Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V合併後於今年6月正式交易。香港投資者或許對公司有些了解或聽過，因為SoFi在香港也有業務，但主要是股票交易。SoFi定位為幫助用戶實現財務自由目標。財務自由是近10年美國興起，尤其FIRE提早退休理念大受歡迎。

SoFi在2011年成立，發展只有約10年，在2012年才推出學生貸款再融資業務，在2014年推出按揭，2015年加入私人貸款。而現時兩個最重要的明星產品電子錢包SoFi Money及可投資股票及加密幣SoFi Invest是2019年1月才面世，正好趕上了金融科技高速被應用的時期，特別是零佣股票交易及手機銀行服務在2020年疫情帶來的爆炸式增長。

會員模式軟性切入

一路走來成長與SoFi的金融服務生產力循環策略（Financial Services Productivity Loop，FSPL）支持，用戶為核心，SoFi會創作內容（包括信貸監察功能都被視為內容），提高用戶財務知識及水平，加上豐富的產品綫，方便及快捷審批，成為獲特優勢。SoFi聘有自家的理財規劃師，可讓用戶預約提供服務，並且不會向他們推銷。另可以幫會員免費起草遺囑。會員用服務可賺取會員積分，推薦其他人使用服務可獲得回贈。還有其他如投資活動、職業教練，以及相關工具及資源可用。

簡單一點來說，這策略是圍繞用戶的人生周期所需去提供不同金融服務。在美國有超過一半人擁有多於一個銀行帳戶，約八成人指是因為各種原因未能充分滿足需要。SoFi則提供一站式服務。因此，除了小部分按揭貸款，其他貸款整筆或證券化賣出後，SoFi都保留服務權，繼續作為與客戶與已承接金融機構的接觸點。

金融服務業務仍在投資期

SoFi在2020年全年的經調整淨收入為6.21億美元，按年升38%。今年目標為9.8億美元，按年升58%。在2021年第一季，經調整淨收入為2.16億美元，超出了早前1.95億美元管理層指引上限。2020年首季的經調整淨收入為8,618萬美元。今年首季經調整EBITDA達413萬美元。

從業務分部看，放貸對收入及盈利貢獻最大，經調整收入達1.68億美元。在第一季，SoFi承造25.5億美元貸款，學生貸款佔10億美元，約佔4成。私人貸款及物業貸款各佔約3成。這部分業務是以Gain-on-sale模式營運，以Warehouse financing（抵押借款）拆入資金及自身資本去放貸，之後再賣給銀行。SoFi正計劃收購一家銀行期望可降低資金成本。科技平台是第二大業務，這部分主要是由2020年5月收購Galileo而來，以前有自清算公司Apex的股權投資收益，但部分股權被贖回後，將不再以此方式入帳。

金融服務業務是明日之星，核心是SoFi Money及SoFi Invest，再加信用卡及保障服務。這方面收入有轉介費、支付網絡費（向商戶收交易總額一定百分比）、證券收費（包括供出股票及造市商回購）、淨利息收入（因為客戶存款放於銀行可賺利息收入）等。不過，該業務仍在投資期，2021年首季收入為646萬美元，直接支出高達4,198萬美元。

總括來說，SoFi潛力吸引，未來幾年是增長關鍵，能否鞏固成形，與美國經濟，以及股市和樓市有很直接關係。SoFi市銷率（PS）如跌至20倍以下，可分注收集長綫持有。

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