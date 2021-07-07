【消費優惠】Aeon會員最新精選優惠 最低68折 精明消費 09:00 2021/07/07 分享： AEON會員價精選近30件商品，以低至68折發售！今輪推介包括：VS便攜式直髮器以原價8折發售、全綫運動袋款9折、曲奇忌廉蛋卷（4件裝）以84折等。優惠期至本月31日。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】新城市廣場推消費券優惠 成功登記送$200購物消費券 2021/07/06 【5000元消費券】新城市廣場推消費券優惠 成功登記送$200購物消費券 【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取加配優惠 「皮蛋＋飲品」$14 2021/07/06 【消費優惠】譚仔三哥米線外賣自取加配優惠 「皮蛋＋飲品」$14 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee軟雪糕脆筒買一送一 2021/07/06 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee軟雪糕脆筒買一送一 【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法 一文解答常見問題 2021/07/05 【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法 一文解答常見問題 【5000元消費券】一田為消費券「增值」 WeChat Pay登記即獲110元回贈 2021/07/05 【5000元消費券】一田為消費券「增值」 WeChat Pay登記即獲110元回贈 家品 著數優惠 運動 商品 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 蛋 食品