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【BNO移民英國】港人移民英國10大居住地　曼徹斯特奪冠

英國 17:39 2021/07/05

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【BNO移民英國】港人移民英國10大首選居住地　曼徹斯特奪冠

自從英國政府推出BNO居留簽證後，吸引了不少港人移居英國。英國港僑協會早前透過綫上調查，訪問了720名港人並發表《港人來英熱門地點分析報告》，結果發現94.1%移居港人選擇在英格蘭居住，而當中逾2成人選擇在大倫敦區域居住。

【80後女生任職倫敦獵頭公司　教路執靚英式CV及面試心法：按此

若以地方議會劃分，港人移居英國首選10個居住地，分別是曼徹斯特（Manchester，8.2%）、伯明翰（Birmingham, 4.8%）、雷丁（Reading, 4.2%）、布里斯托（Bristol, 4%）、諾丁漢（Nottingham, 3.2%）、牛津郡（Oxfordshire, 3%）、京斯敦（Kingston upon Thames, 2.4%）、薩里（Surrey, 2.4%）、伊靈（Ealing, 2.2%）、愛丁堡（Edinburgh, 2%）、巴奈特（Barnet, 2%）及沃靈頓（Warrington, 2%）。

結果顯示，大部分受訪者表示移居英國首6個月後不打算遷往其他地區，僅13%港人考慮搬遷。調查同時發現，逾半數港人是帶同學齡兒童一起移民，平均每個家庭有1.6個學齡兒童，當中有60.4%是小學生，另有39.6%是中學生。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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