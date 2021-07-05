【5000元消費券】一田為消費券「增值」　WeChat Pay登記即獲110元回贈

隨着政府消費券發放計劃開始接受登記，一田宣布全綫分店均接受「WeChat Pay HK」、「八達通」及「Tap & Go」內萬事達卡及銀聯卡支付三種電子錢包，更推出3大「增值」消費券優惠，率先與WeChat Pay HK合作，加碼再推優惠與獎賞，即登記即獲高達110元一田獎賞。

優惠1：與WeChat Pay HK合作 登記即獲高達110元回贈



由7月4日至8月14日，透過一田渠道展示的WeChat Pay HK二維碼成功登記政府消費券並已獲政府核實資料，可獲贈40元一田專屬登記奬賞。此外，更可於WeChat Pay HK政府消費券專頁內拿走最高70元的一田電子現金優惠券，購物滿指定金額即可使用，回贈率達5%！現金優惠券數量有限，先搶先得，送完即止。

優惠2：推4大主題1,000元/2,000元/3,000元/5,000元均一價套裝

一田將於8月1日起推出逾40款均一價套裝，設有4大熱門主題，包括美妝、美食、打機及家居等主題。想了解更多，可瀏覽一田Facebook專頁。

優惠3：加碼送萬套1,000元優惠券



8月1日起，顧客即日消費滿2,000元，即可憑單換領。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大熱門範疇。使用期最長更至十二月。優惠券先到先得，送完即止。

若想知更多有關消費券消息，請留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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