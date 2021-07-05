【職場你點睇】有學歷＝有「錢」途？　定係識人好過識字？

相信不少人小時候聽父母講：要「努力讀書，考到大學之後你便可以搵份好工」依然言猶在耳，但人到中年時結果又係點呢？你可能會發現當年會考10A的同學，無錯係入到Big 4，但卻開展地獄式生活；會考已被踢出校的，今日成為老闆；或者有成績一般的同學，已經成為公務員，有個穩陣鐵飯碗。你自己又是如何？有無覺得世界唔公平？有無懷疑過學歷在職場上到底是一個怎樣的存在？

有人說在職場上，學歷的重要性及不上人脈或實力。失業時，有可能會這樣認為。但無可否認讀書好，又選對職業路向，人生也的確比較順利，若你更是一位專業人士，你的職業路更是一片光明。當然你可以說也有一些成績好的人，如今淪落打散工，不過相信只是小部分。



近日有網民分享，在舊同學飯局中發現，同學A當年成績一向名列前茅，順利考入三大，不過剛被公司裁員，目前只靠炒散過活，還未找到全職工作；至於同學B中學成績一般，只有副學士學歷，但就自己做老闆，生意有聲有色。網民就感慨，學歷係咪真係咁重要？你又點睇？

■你有學歷，我都有學歷，網民又點睇學歷呢回事？■

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在尋找工作的過程中，學歷仍然是一般老闆第一印象，當然，學歷不等於一切，但學歷的確可以說是入場資格，但值得注意的是，有學歷不是單單在考試上，而是在學習的過程中，你整個人的全能發展，在學習中有所得着，才有意義。

責任編輯：陳玉蓮

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