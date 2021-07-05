【ETF】美股造好！　三大指數ETF有咩揀　今年回報有15%

受到就業及製造業數據支持，美股表現近日造好。在此市場氣氛下，若想投資美股又不懂選股，想採取較穩健安全的投資手法的話，可以考慮美股3大指數相關的ETF。以下會為大家介紹追蹤美股3大指數，以及以純股票方式追蹤相關指數、管理資產規模高於10億美元（下同）的ETF！

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道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average Index）

道指以30隻傳統良好優質股組成，例如蘋果公司（美：AAPL）、可口可樂（美：KO）及IBM（美：IBM）等，是各個產業最具代表性的公司，對美國整體股市的表現最具公信力。雖然指數中有「工業」二字，但現時該30家成分企業大部分已與重工業不再有關。

■追蹤道指ETF■

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現時美股上以單純投資股票方式追蹤道指的ETF只得一隻，今年來的回報超過13%，一年回報更有逾35%，表現相當不錯。

標準普爾500指數（S&P 500）

標指的組成是自紐約證交所及美國證交所股票中選出500支代表性股票，例如波音公司（美：BA）、亞馬遜（美：AMZN）及Facebook（美：FB）等，選股考量了市值、流動性及產業代表性，為投資機構、基金經理人操作績效的重要參考指標。

■追蹤標指ETF■

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以上4隻都是追蹤標指的ETF，今年來的回報介乎14.8%至15.3%，一年回報最好為iShares Core S&P 500 ETF（美：IVV），達41.6%。資產規模最大的則是SPDR S&P 500 ETF（美：SPY），達3,766.9億元。

納斯達克100指數（Nasdaq）

指數由在納斯達克交易所掛牌上市的前百大美國高科技股組成，板塊包括電腦設備製造、半導體、通訊設備及醫藥生化等，例如微軟（美：MSFT）、英特爾（美：INTC），為觀察高科技產業發展的重要參考指標。

■追蹤納指ETF■

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說到追蹤納指的ETF，最為人所知的莫過於Invesco QQQ（美：QQQ），資產管理規模達1,770.1億元，今年來回報逾13.2%，一年回報近44%。另一隻類似的ETF為Invesco NASDAQ 100 ETF（美：QQQM），由於只是在去年10月13日上市，因此未能顯示一年來回報，而今年來回報亦貼近Invesco QQQ。

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責任編輯：鄭樂怡

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