【Bitcoin】比特幣礦場礦工移民潮將現？

上周加密貨幣市場各有升跌，仍在低位震盪整固。上周中有幾大消息影響市場。6月27日晚間，英國FCA發出公告禁止「幣安」在當地受監管的實體Binance Markets Ltd在當地營運。雖然幣安稱Binance.com提供的服務未受該禁令影響，但足以令市場感受到監管壓力增大。另外，消息人士透露多位金融大鱷正在加入加密貨幣投資，如億萬富豪Steve Cohen、索羅斯家族等。此外，美國科技股「女股神」Cathie Wood向SEC提交創立比特幣ETF申請。

留意灰度比特幣信託解鎖

比特幣於上周一晚間捱沽，再度逼近3萬美元後反彈，周中最高見36,400美元，上周五報33,250美元，對比前周跌5.4%。以太幣周中最高見2,280美元，上周五報2,100美元，對比前周有4.8%升幅。其餘熱門加密貨幣中，狗狗幣跌幅居前，上周挫逾12%，上周五報0.24美元。短期内，仍看比特幣會在28,000至40,000美元區間内波動，投資者應留意近期灰度比特幣信託（GBTC）解鎖帶來的潛在下行壓力。

近期加密貨幣圈的一個熱點話題是中國頒布挖礦禁令後，大量礦場將由中國四川、内蒙古轉移至美國德州。究竟這些地方有甚麽優勢，可以吸引礦工們前往？

首先我們知道，挖礦是一個需要消耗大量能源的過程，充足且廉價的能源供應成爲了礦工們追尋的目標。四川省地處長江中上游，建有大量的水電站，可以直接為礦產提供大量的水力電能；内蒙古位於蒙古高原之上，擁有充足的風力發電設施；美國德州則有豐富的石油和天然氣儲備，電價相較美國其他地區更低。其次，礦機功率都很高，會產生大量的熱能，如何解決散熱問題也是關鍵之一。長江不僅為四川提供電能，冰冷的江水亦可以在礦場内循環以作降溫之用；内蒙古處於西北本身氣候寒冷乾燥。此外，地價便宜和稅收低廉亦是這三地成爲挖礦寶地的原因之一。

【比特幣掘礦真係唔環保？按此】

其實全世界擁有以上3個優勢的地方還有很多，亦有礦場分布於俄羅斯、冰島，以及部分中亞國家。在此前的文章中我們有提到，應當客觀地看待加密貨幣挖礦的能源消耗問題。未來，礦工和礦場究竟何去何從，只有時間能給我們答案。

ix加密貨幣指數上周五報8334點，一周升1.1%；ix比特幣指數報8019點，一周跌3.2%；ix以太幣指數報18160點，本周升6.3%。本周以太幣跑贏市場，以太幣指數本周表現亦好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 8334 +1.1%（+93） ix比特幣指數 8109 -3.2%（-264） ix以太幣指數 18160 +6.3%（+1076） *截至2021年7月2日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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