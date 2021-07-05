▲ 【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法 一文解答常見問題

5,000元電子消費券7月4日起接受登記，截至今日（5日）早上8時，共有近238萬名市民利用電子途徑登記。登記初期，相信不少市民都會遇上各種疑問，例如可否將消費券合併使用、能否為家人代領，以及填錯資料的解決方法等，下文即為你解答有關5,000元消費券的常見問題！

問：愈早登記愈早收到？

答：市民會按登記方式及登記時間，分別在8月1日及9月1日收到第1期消費券。

在開始登記的首兩星期（即2021年7月4日至7月17日）內完成的電子登記後，將於8月1日收到第1期消費券，即在首兩星期完成電子登記的人士不會因登記先後次序而影響獲發放消費券的時間。

至於在開始登記的第3至第6個星期（即2021年7月18日至8月14日）內完成電子登記，及於整個登記期內遞交書面登記的合資格人士，一般會同時於9月1日獲發放第1期消費券。

【申請消費券電子登記流程逐步睇：按此】

問：如在遞交登記後發現填錯資料，應如何處理？

答：如登記人在遞交登記後發現不小心填錯資料，可聯絡消費券計劃熱綫（電話號碼：185000）查詢其登記的進度。視乎有關資料的重要性，「消費券計劃秘書處」職員可能會聯絡登記人，並在核實登記人身份及有關資料後註銷原有登記，並要求登記人重新提交登記。

問：可否為家人或朋友登記及代領電子消費券？

答：可以。合資格人士可經由4款儲值支付工具（八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go）開設的帳戶領取及使用消費券，當中也包括由家人或朋友持有的帳戶。但需要注意，有關儲值支付工具帳戶一經登記後，便不能作出更改。為免引起爭議和私隱問題，政府鼓勵合資格人士登記自己持有的儲值支付工具帳戶，若有需要，亦只應找可信賴的親朋協助。

另外，需要注意，同一個儲值支付工具帳戶只可登記一次。

問：可否將不同期數的消費券合併使用？

答：若使用Alipay HK、WeChat Pay HK或Tap & Go領取消費券，可等到取得第2期消費券後，將總數5,000元的消費券合併使用。

不過，若使用八達通，由於有3,000元的儲值上限，並要等用戶使用首兩期的消費券後，才能領取最後一期1,000元消費券，因此不能合併使用不同期數的消費券。

問：可否將家人或朋友的的消費券合併使用？

答：視乎不同商戶安排，個別商戶或接受合併消費券的方式購買同一件產品，例如衛訊及豐澤已公布有關安排。

【衛訊豐澤接受合併使用 即睇用消費券買電器安排：按此】

問：可否將不同期數的消費券用作分期付款？

答：視乎不同商戶安排，個別商戶或接受分期收取消費券，豐澤已公布有關安排，將接受市民先使用第1期消費券付訂金，當收妥第2期消費券時，再付餘額，貨品將於收齊款項後安排送貨。

問：使用消費券購買商品，可否退貨或退款？

答：需按照商戶所訂定的退貨或退款條款處理，若透過Alipay HK、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK使用消費券交易後雙方同意退款，有關款項會退回消費者的消費券內。而使用八達通付款的退款安排，會由商戶及消費者協商決定。

問：如遺失已成功登記消費券的八達通卡／載有儲值支付工具的電話，應如何處理？

答：如遺失已成功登記消費券計劃的八達通卡，可透過政府的指定網站更改消費券計劃登記紀錄，以另一張八達通卡領取未發放的消費券，並將失卡內的「合資格消費」紀錄轉移至該八達通卡，以便登記人領取往後期數的消費券。同時，卡主可透過八達通網站或致電八達通報失熱綫2266 2266報失。

如遺失電話，用戶可於其他電話重新安裝有關儲值支付工具應用程式，輸入已登記的帳戶登入號碼及密碼等資料，便可重新連結原有帳戶。詳情可向儲值支付工具商了解。

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責任編輯：李瑩

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