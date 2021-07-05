▲ 【糧食危機】國際糧價居高兼持續波動 警惕糧食危機加劇

糧食危機，對於未曾經歷過饑荒的年輕一輩港人來說，或許是難以想像，認為是遙不可及的事。不過，聯合國最新警告，糧荒確實正在發生，威脅着全球逾1.5億人的糧食安全！這不但攸關第三世界及許多發展中國家人命存活的重大問題，亦令市場擔憂會阻延環球經濟復甦，為投資市場帶來衝擊，最近農產品價格大波動就是眼前的例證。

農產品期貨價格飆升 糧食危機加劇



香港進口糧油蔬果充裕，日常生活有基本保障，可得溫飽，近年來只在疫情封城突發事件中，出現短暫搶購超市糧食，但亦不至於陷入糧荒，頂多只是局部感受到「糧慌」而已，饑荒或糧食危機似乎與自己沾不上邊。可是，對於敏銳的市場投資者，尤其有涉足農品期貨或農業農貿板塊的，或者會因為「世界糧倉」巴西百年一遇的大旱，國際期貨價格飆升及相關股份連日漲停板而另有一番感受。



據聯合國糧農組織、糧食計劃署等5月發布的《2021年全球糧食危機報告》，數據顯示2020年全球面臨嚴重糧食不安全，因缺糧而需緊急救援生命和生計的人數創5年最高，涉及55個國家或地區最少1.5億人經歷糧荒威脅，單是去年就較2019年增加了約2000萬人，而且危機情況自2017年以來一直持續加劇。糧計署指出，報告中顯示的糧食問題僅是冰山一角 ！

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疫情打擊供應鏈 糧食供不應求



雖然聯合國將去年糧食危機歸因於地區戰爭衝突、新冠疫情衝擊經濟以及極端天氣造成。可悲的是，這些因素在今年卻依然困擾全球。中東地緣政治衝突、難民問題引起的饑餓人道危機依舊；而全球大多數國家仍在疫情中掙扎，變異病毒急速擴散，持續打擊農耕農貿，糧食供應鏈未完全恢復；至於氣候變遷造成的洪澇或大旱更是蹂躪了世界主要糧產國家，令農產量大減。

另方面，基於疫情及糧荒，部分糧產大國以國家安全為由限制糧食出口，妨礙正常貿易，令市場供應大減，刺激價格飛升，糧食危機進一步惡化。尤有甚者，美歐日施行量寬政策，熱錢亂竄，市場投機者推波助瀾，趁勢大炒，均助長了價格動盪。



事實上，巴西大豆、咖啡及糖是世界最大供應國，而玉米、煙草及熱帶水果均佔據全球三甲。因此，巴西大旱失收對全球產業鏈價格影響重大。糧農組織食品價格指數，5月份平均為127.1點，攀升至近10年最高水平；同期美國的洲際合約咖啡漲價逾一成；而國際ICE原糖主力合約價，4月以來飆升逾兩成；中國玉米價亦曾衝破歷史新高。這一波的農產品漲價潮，可能會牽一髮動全身，大家不能掉以輕心，往後或帶動正處於向上的通脹進一步升溫，左右聯儲局收水縮表及調升利率步伐，進而影響環球資金流向及投資市場。

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糧食零售價飆升 貧困小國難脫貧



可以說，糧價居高且持續大幅波動，對國家經濟發展、消費者行為及長期農業投資將產生影響。無可否認，糧食危機往往發生在嚴重依賴進口的小國，尤其是一些貧窮的非洲國家，因缺乏財政緩衝力，打擊也就立竿見影，影響面較大。富裕經濟體雖同樣面對高企糧價，卻有能力通過財政鼓勵農業提升產能，又或進口補助及出口限制等貿易措施緩解危機，其所受衝擊相對較小。堪憂的是，貧困小國倘若長期處於糧荒，幼小兒童捱餓影響心智及健康，長遠也限制了國家經濟發展進程，形成惡性循環，國家財政及國民均難以脫貧。



另一方面，糧食零售價飆升，對富裕社會的民眾敏感度相對較低，反之對經濟較貧困的消費者，由於收入較低，加上缺乏政府補助，糧價波動將影響其實際可動用的收入，糧食支出佔比也較大，這意味可能改變其消費數量及質量。此外，農品價格長期高企，從中可能受惠的是擁有土地並有議價能力的大戶農民或企業主，這也往往只能在高度發展的西方經濟體中見到，高糧價可提供極大誘因，令大農業主增加種植及機械投入，從而提升產能。



值得關注的是，今年中國已將糧食產量納入宏觀經濟調控目標，預計全年產量最少要達1.3萬億斤，確保糧食供應安全。而在6月中，政府也因應大宗商品價格上漲，撥出約200億元人民幣，對種糧農民提供一次性補助。另外，政府亦加強引導龍頭企業打造農業全產業鏈，加快農業農村現代化。由此可見，這一波全球糧食危機及漲價，中國官方嚴陣以待，大家作為投資者亦宜警惕。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。