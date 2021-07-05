【5000元消費券】如何用消費券轉化慈善？　WeChat Pay HK「日行一膳」捐惜食堂

最近香港市民都熱烈討論如何享用消費券，為響應香港特區政府推出的消費券計劃，WeChat Pay HK和騰訊公益宣布在港發起「日行一膳」慈善活動，WeChat Pay HK用戶每日消費均可以捐贈公益印花，支持香港食物回收及援助慈善組織「惜食堂」製作愛心飯餐，以消費促進經濟復甦之餘，亦能享應環保，減少食物浪費及幫助更多社會上需要食物援助的人士。

由今年7月1日至12月31日的6個月期間，任何用戶通過WeChat Pay HK每日完成的第一筆消費，均可得到一個可捐贈的公益印花。WeChat Pay HK每月將全部用戶捐贈公益印花的數量換算為等額善款，由騰訊公益慈善基金會向「惜食堂」進行相應的資金捐贈，每10個公益印花即可製作一份價值12元的愛心飯餐，是次「日行一膳」慈善活動每日設捐贈上限12,000個公益印花，可用於製作1,200份膳食，相當於惜食堂每日提供膳食量的十分之一。

雖然政府消費券並不適用於慈善捐贈，但於活動期間透過WeChat Pay HK消費，無論相關交易有否使用消費券，市民可以在消費同時做善事，幫助更多有需要的人。

責任編輯：陳玉蓮

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