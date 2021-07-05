▲ 【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用 即睇用消費券買電器安排

5,000元電子消費券現已接受申請。早前有調查指，逾4成市民打算將消費券用於大額消費，惟今次消費券將分2或3期發放，不少市民關注商戶會否提供合併多張消費券使用的安排。電器商衛訊及豐澤早前率先公布，將接受市民與家人或朋友合併消費券使用。

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衛訊豐澤接受合併使用

衛訊指，門市接受4大消費券支付平台包括八達通、Alipay、WeChat Pay及Tap & Go，同時接受市民與家人或朋友合併消費券使用。衛訊舉例指，一家人若透過不同支付平台收取5,000元消費券，例如媽媽用2,000元八達通電子消費券、爸爸用2,000元Alipay電子消費券、仔仔用2,000元WeChat Pay電子消費券，可合併消費券購買電子產品，若有尾數則可使用信用卡或者其他付款方式付清。

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豐澤亦公布分店接受市民使用多張消費券購買產品，員工將會安排分開收款。另外，豐澤亦接受市民先使用第1期消費券付訂金，當收妥第2期消費券時，再付餘額，貨品將於收齊款項後安排送貨。若有尾數則可使用其他付款方式付清，但同一張單最多只接受2種不同的付款工具。需要注意，有關分開收款安排只限門市。

至於消費券可使用範圍，豐澤指，接受市民使用消費券購買現金券、買機上台、延長保養或AppleCare服務等服務，基本上沒有限制使用消費券購買的產品種類。透過消費券消費，亦同時可儲易賞錢積分。

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責任編輯：李瑩

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