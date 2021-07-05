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【外滙分析】陳正犖：風險貨幣宜趁低吸　英鎊有機會上試逾1.4美元

外匯、商品、債券 11:42 2021/07/05

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近日部分地區或國家疫情反覆，英國確診數字回升，單日確診數字曾反彈至超過2萬宗，澳洲悉尼亦於6月26日開始封城14天。

澳洲央行或因近期疫情放鴿

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖撰文指，有鑑於新一波疫情，澳洲央行或會強調其鴿派訊號，貨幣政策或須維持高度寬鬆。花旗相信疫情反覆引致的經濟活動受阻只是短暫，復甦反彈仍然穩固，即使澳洲央行下周仍保持偏鴿取態，將會保留政策彈性。澳元作為商品貨幣及廣泛的風險外滙綜體的一部分，料繼續相對美元和低息貨幣（例如歐元、日圓、瑞郎）有不錯支持。

技術上，澳元兌美元收高於三重阻力區間0.7560至0.7564，此處為200天綫及2021年2月和3月低位。若持續在此範圍之上，有機會加速向上至0.7646阻力位。

疫情下英國形勢尚可

英國方面，住院率低或令其有能力應對病毒變種，疫情風險有限，加上結構性資產流入英鎊及受惠分散投資組合，以及基本面強勁，相信英倫銀行相較歐洲央行及瑞士銀行對通脹超標的容忍度較有限，有利英鎊。英鎊兌美元及低息貨幣下跌，或是買入良機。

英鎊兌美元跌近重支持區域的1.3779至1.3787，為3月5日和6月21日低位。若英鎊持續收高於該水平，預期有機會上試四重阻力區的1.4005至1.4017，下一支持或為1.3635至1.367。

【溫灼培：加息預期升温美元難跌　料美滙指數8月底前維持91至93點：按此

 

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欄名 : 外滙走勢

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通脹 花旗銀行 疫情 貨幣政策 外滙 澳元 英鎊 美元

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