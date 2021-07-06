【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee軟雪糕脆筒買一送一 精明消費 09:00 2021/07/06 分享： 夏天咁熱，好多人都鍾意食雪糕解暑！J.CO灣仔及旺角分店推出限定優惠，購買軟雪糕脆筒享買一送一，炎炎夏日當然要約埋朋友分享滋味！優惠期至7月16日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法 一文解答常見問題 2021/07/05 【5000元消費券】合併消費？可否代領？填錯資料解決方法 一文解答常見問題 【5000元消費券】一田為消費券「增值」 WeChat Pay登記即獲110元回贈 2021/07/05 【5000元消費券】一田為消費券「增值」 WeChat Pay登記即獲110元回贈 【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用 即睇用消費券買電器安排 2021/07/05 【5000元消費券】衛訊豐澤接受合併使用 即睇用消費券買電器安排 【疫苗抽獎】嘉華國際送總值100萬元酒店餐飲禮券 7月6日起登記 2021/07/05 【疫苗抽獎】嘉華國際送總值100萬元酒店餐飲禮券 7月6日起登記 【消費優惠】Le Creuset夏日減價 指定陶瓷產品低至5折 2021/07/05 【消費優惠】Le Creuset夏日減價 指定陶瓷產品低至5折 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 旺角 灣仔 雪糕