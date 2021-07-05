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【移居海外】小心魔鬼細節！　海外搬屋5項Check list

博客 14:15 2021/07/05

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【移居海外】小心魔鬼細節！　海外搬屋5項Check list

海外搬屋可說是個大工程，整個流程耗時3個月至半年不等，再加細節繁多，沒有做足功課好可能會忽略魔鬼細節，令搬屋疑難纏身。在找海外搬屋公司幫手前，如何能提前了解更多呢？承上期，FreightAmigo繼續為你仔細講解海外搬屋後半流程！

■海外搬屋To-Do List■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

3. 預約上門提貨

自行包裝入箱後，海外搬屋公司會按照你預約好的時間上門收件。提醒大家，如預約假日取件，部分海外搬屋公司或會收取附加費。若需變更收件日期，切記要先行與海外搬屋公司溝通好。

海外搬屋公司在上門收件後，會因應你的情況安排起運地存倉、專業包裝或消毒處理、進行報關等後續程序。

4. 選擇方便追蹤的「國際配送」服務

傳統海外搬屋公司主要依靠人力更新整個寄運程序，未必能即時、準確地提供全程貨物追蹤，所以你可能要逐次查詢並等待回覆。

而物流格價平台則透過科技，以自動化電郵推送、24x7貨物追蹤功能更新貨運的最新狀態，整個過程簡單、直接、方便！

順帶一提，貨物抵達目的地時便會進行清關，過程涉及海關申報、查驗、徵稅、放行等手續，需要事先準備文件。這時候，海外搬屋公司會有專人會與你聯繫講解相關事項，若有物流專家作支援及做足準備，便可大大提升清關暢順度！

5. 確認目的地地址、到達日期和時間

確認派送雖然看似簡單，但也絕不能馬虎。根據FreightAmigo以往安排海外搬屋的經驗，有不少人可能未有目的地地址，需要安排暫時的目的地存倉服務。海外搬屋公司可配合你的要求，彈性安排送貨上門，所以記得要溝通清楚！

 

【關於 FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

撰文 : FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台

欄名 : 移室移居友計仔

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