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【消費優惠】Le Creuset夏日減價　指定陶瓷產品低至5折

精明消費 10:30 2021/07/05

分享：

Le Creuset即日起於分店及網店舉行夏季勁減，指定陶瓷產品低至5折。

夏日減價貨品包括：陶瓷湯碗、陶瓷咖啡杯連蓋、陶瓷長方形焗盤、溫哥華陶瓷意大利麵碗及陶瓷早餐碗等，滿1,500元（折實價）可享免費送貨。

網店分店地址

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撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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