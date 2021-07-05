【消費優惠】Le Creuset夏日減價 指定陶瓷產品低至5折 精明消費 10:30 2021/07/05 分享： Le Creuset即日起於分店及網店舉行夏季勁減，指定陶瓷產品低至5折。 夏日減價貨品包括：陶瓷湯碗、陶瓷咖啡杯連蓋、陶瓷長方形焗盤、溫哥華陶瓷意大利麵碗及陶瓷早餐碗等，滿1,500元（折實價）可享免費送貨。 網店／分店地址 ▼點擊圖片放大 +6 +5 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】轉移實體八達通至iPhone或Apple Watch 可享$100增值額 今日 【消費優惠】轉移實體八達通至iPhone或Apple Watch 可享$100增值額 【好去處】慈山寺免費山林療癒活動 遠離城市煩囂放下執着 2021/07/04 【好去處】慈山寺免費山林療癒活動 遠離城市煩囂放下執着 【Staycation】半島「重新邂逅」行程3,880元起 嘉麟樓師傅教你整燒賣 2021/07/03 【Staycation】半島「重新邂逅」行程3,880元起 嘉麟樓師傅教你整燒賣 【5000元消費券】富融夥WeChat Pay HK推抽獎 最多獲5000元回贈 2021/07/02 【5000元消費券】富融夥WeChat Pay HK推抽獎 最多獲5000元回贈 【疫苗津貼】中華總商會津貼1,000元 資助無針假基層接種疫苗 2021/07/02 【疫苗津貼】中華總商會津貼1,000元 資助無針假基層接種疫苗 著數優惠 產品