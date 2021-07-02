賀陀飛輪誕生220年　Breguet聯同K11 MUSEA攜手辨Pop-Up展覽

18世紀末，能抵銷地心吸力的「懷錶」陀飛輪面世，讓時間計算得更精準，改寫了鐘錶的歷史。這一切，全歸功於陀飛輪之父──阿伯拉罕路易．寶璣大師。他所創辦的品牌Breguet（寶璣）迄今已推出無數傑作，讓陀飛輪的魅力得以延續逾兩個世紀。

▲ 場內當然有陀飛輪之父阿伯拉罕路易．寶璣大師的生平介紹。（品牌提供）

今年適逢是陀飛輪面世220周年，為了慶祝這項歷史性代表作誕生，寶璣與香港文化藝術地標K11 MUSEA合作，由即日至7月13日期間舉行「寶璣．陀飛輪的發明者」Pop-Up，藉展覽道出寶璣陀飛輪的歷史及故事。

▲ 寶璣首度與K11 MUSEA合作舉辦陀飛輪的展覽，展場設有大型陀飛輪框架，美輪美奐。（品牌提供）

Pop-Up展覽區設於Gold Ball，中央放置了一座大型陀飛輪模型，既吸睛之餘亦與陀飛輪的框架設計互相呼應。場內亦展出一系列寶璣陀飛輪作品，包括有首度亮相的Classique Double Tourbillon 5345、香港特別版Classique Grandes Complications 5359、Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395、Tradition Tourbillon Fusee 7047及Marine Equation Marchante 5887腕錶。

▲ 寶璣亦特別邀請到電台DJ麻利作聲音導航，為參觀者訴說陀飛輪逾200多年的故事。（品牌提供）

為了讓鐘錶迷能更深入及逼真地投入陀飛輪的時空世界，寶璣亦特別邀請到電台DJ麻利作聲音導航，為參觀者訴說陀飛輪逾200多年的故事。場內並設有藝術投影裝置供參觀者與轉動的陀飛輪打卡留念，記下這難忘時刻。

屬Marine系列的Marine Tourbillon Equation Marchante 5887腕錶配備了最新一代陀飛輪，錶盤中央飾有機刻雕花波浪圖案，象徵Marine系列與海洋的聯繫，背面的機芯橋板則以人手刻上了古老法國海軍旗艦路易士皇家號，鉑金外緣式自動盤並刻有手工鐫刻Breguet字樣。

▲ （品牌提供）

搭載581型超薄鏤空陀飛輪機芯Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395腕錶，機芯僅厚3毫米，是世界上最纖薄的陀飛輪作品之一。機芯更綴以雕刻及鐫刻飾紋工藝，以及經倒角處理，視覺效果一流。經過重新設計的陀飛輪，其鈦金屬框架亦直接與齒輪系契合，重量不足0.29克。

▲ （品牌提供）

特別版Classique Grandes Complications 5359腕錶是寶璣專程為香港設計的獨家款式，除配備陀飛輪功能外，更添加了轉動的B標誌小秒針，經典中不失現代感。錶圈、錶耳及錶框鋪鑲了134顆長方形鑽石，再配上手工鐫刻圖案的18K白金錶盤及傳統針尖鏤空寶璣藍鋼指針璀璨華麗。

▲ （品牌提供）

Tradition Tourbillon Fusee 7047腕錶集陀飛輪及雙層游絲兩大發明於一身，更用了專利授權的鈦擺輪與矽質游絲，成為全球第一款寶璣矽質游絲錶款，有耐磨損、防磁、減低溫度變化對擺輪游絲影響的功能。而偏心錶盤設於7時位置，反映出Tradition系列低調的設計風格。

▲ （品牌提供）

全球僅限量4隻的Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l'Horloge腕錶，是首度在港亮相。機芯由兩個獨立的陀飛輪驅動，同樣每一分鐘旋轉一圈，令整個機芯猶如精緻雕刻般呈現眼前。底蓋更刻了House on the Quai字樣，亦即是寶璣創辦人畢生創作時計的地方，極具紀念價值。

▲ （品牌提供）

info︰

寶璣．陀飛輪的發明者Pop-Up

日期：即日起至7月13日

時間：11am-8pm

地址：維港文化匯K11 MUSEA 2樓Gold Ball

產品查詢：2518 9930