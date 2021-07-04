▲ 疫市擴充銅鑼灣細舖搬大舖 陳樂榣：首飾店是女兒最好的嫁妝

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Alley）於2010年因不堪負評而退出娛樂圈，離開鎂光燈下，開展屬於自己的閃爍人生。相隔11年，一個華麗轉身，她由女星蛻變成為時尚首飾設計師，將興趣變為工作，與老公拍住上開首飾店，而且生意愈做愈大，跳出香港進軍大中華市場。最近，她更無懼疫市下擴充，在名店林立的銅鑼灣細舖搬大舖，成功殺出重圍。

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離開娛圈轉戰商界

離開娛樂圈後，她下嫁商人男友，婚後兩人育有一女，一家三口十分幸福。縱使結婚誕女也不代表放棄事業，她投身於一直以來感興趣的藝術行業，曾與友人合資開畫室教畫畫外，更成立自家首飾品牌「WOW FASHION JEWELLERY」，轉戰商界成為女強人。「WOW FASHION JEWELLERY」於2013年由網店起家，曾以小型showroom形式展示新品，逐步打開知名度後，開設實體專賣店，轉眼間今年創立品牌已經踏入第八年。近日，她更毅然決定逆市下擴張位於銅鑼灣的店舖，由400多呎的細舖搬到千呎大舖，以謀險中求勝。

飾品店主打頂級蘇聯石飾物供選購及設私人訂製服務，首飾價格由199元到數千元不等。近年，她大計多多，除了進軍馬來西亞及內地市場外，又不時開直播教顧客鑑別人造鑽石，達到知己知彼，亦讓客人購買產品時盡享信心。

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創業當初因為無心插柳，一次與好友楊柳青到韓國旅行，當時抱着陪對方採購服裝的心態，期間留意到當地的飾物設計簡潔大方，故她用旅費搜羅了些飾物，回港後放在網上發售，豈料大受歡迎。從中她意外發現商機，繼而展開其創業之路，興趣與賺錢雙軌並行。為求盡善盡美，她其後更報讀珠寶設計及寶石鑲嵌課程，加強相關方面的知識，邊學邊做，務求帶給顧客最優質的商品，以及最專業的服務。

曾購入次貨 遂自設工場

創業是不斷犯錯、進化的過程，新手上路的Alley亦難免走過冤枉路。創業初期因與不熟悉的工廠合作，以致誤購一批與預期有出入、低質素的仿鑽，使她十分氣餒。「撞板」過後累積經驗，隨即萌生自設工場鑲嵌的念頭，為了確保品質與鑲工，她決定付諸行動，實行一條龍服務。

現今市場不斷推陳出新，她坦言初期推出的商品只有商業性，而缺乏獨特性，為了突圍而出、擺脫千篇一律，她下定決心為品牌設立清晰的方向與定位，設計有故事性的產品，令顧客有代入感。

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網店銷售持續增長

疫情衝擊下，生意難免受到影響，實體店生意下滑，反而網上銷售額卻有正面增長。「有一段時間社會氣氛好差，根本沒有購物意慾，幸好我們靠網店起家，能夠迅速轉為網上零售模式，加上積極開直播帶貨。之後疫情開始穩定，不少人都報復性消費，所以近兩年就像坐過山車。」

擁有藝術天份與時尚觸覺的她，不但當品牌生招牌，亦親自構思及設計，期望自己設計的珠寶讓人在不同場合也能配搭。當中，大量首飾都以其現年6歲大的女兒Aria為靈感。

不少家庭總有一件家傳之寶，贈予女兒或媳婦的貴重首飾世代相傳。而Alley霸氣地表示，整間首飾店將會是女兒的家傳之寶。「如果她長大後，這店舖仍屹立不倒，將會是我送給她最好的嫁妝。」

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作者：曾嘉善

責任編輯：梁靜詩

（節錄）

【原文：脫離鎂光燈打造耀眼首飾 陳樂榣疫市擴充生意版圖】

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