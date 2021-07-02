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【5000元消費券】富融夥WeChat Pay HK推抽獎　最多獲5000元回贈

精明消費 18:25 2021/07/02

分享：

【5000元消費券】富融銀行夥WeChat Pay HK推抽獎　最多獲5000元回贈

5000元電子消費券將於7月4日起接受登記，發放電子支付工具之一WeChat Pay HK，聯同虛擬銀行富融銀行，贊助無綫電視遊戲，將於今日起至8月27日舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取100%現金積分，即5000元的消費券有機會倍升至1萬元。

【7月4日起接受申請　電子登記流程逐步睇：按此

市民只要用WeChat Pay HK登記領取政府消費券，使用政府消費券每消費滿500元，即可揭曉抽獎一次，以獲取可化作現金積分的回贈比率，參加者有機會獲取100%現金積分。首輪抽獎登記由即日起至7月5日，詳情可留意TVB翡翠台節目畫面出現的專屬二維碼。

■即睇抽獎3步曲■

    點擊圖片放大

【希慎集團推消費券及疫苗抽獎 送出總值逾1,000萬元獎賞：按此

各輪登記詳情如下：

第一階段（7月2日至8日）

第一輪
登記時間：7月2日（周五）晚上8時TVB節目開始 至7月5日（周一）下午5時

第二輪
登記時間：7月5日（周一）晚上8時TVB節目開始 至7月8日（周四）下午5時

第二階段（8月25至27日）

第三輪
登記時間：8月25日（周三）晚上8時TVB節目開始 至8月26日（周四）下午5時

第四輪
登記時間：8月26日（周四）晚上8時TVB節目開始 至8月27日（周五）下午5時



登記5,000元消費券3步曲
 

    點擊圖片放大
    +2

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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