▲ 【One Plus】一加手機主將變敗將 攻外國市場未竟全功原因何在？

中國手機市場競爭激烈，以外資計的話只有蘋果能够成為五強，三星電子自從Note 7電池事件後，已無法再取得中國消費者的歡心。中國的領先手機品牌全是本土品牌，包括華為、小米、OPPO和VIVO，就是中國三大手機新勢力。

One Plus與OPPO整合 品牌消亡死因何在？

至於在外國一直以flagship killer著稱的一加One Plus，在歷經8年獨立發展後，在今年開始敵不過市場現實，要與大股東的OPPO進行整合，成為OPPO品牌的一個副品牌。這樣代表著曾經席捲一眾海外發燒手機玩家的One Plus，很快便會消失於這個手機市場。

對於這個結局，薑餅人其實不感到意外。皆因One Plus除了由CEO劉作虎領軍外，另一核心成員便是Carl Pei裴宇，他們二人在2013年成立一加手機公司。但裴宇在去年已離開One Plus並自創品牌Nothing，將於本月底發佈全新的真無線耳機。

而劉作虎則去年已回歸OPPO擔任高級副總裁，至上月OPPO進一步整合OPPO與One Plus的團隊，One Plus由一家獨立營運的手機公司，變成OPPO旗下一個品牌。

One Plus於美國、印度受歡迎

事實上，OPPO背後出資One Plus是市場公開的秘密，但One Plus及劉作虎的團隊卻甚懂網上行銷之道，令品牌一點中國味也沒有，吸引不少海外用家。加上手機推出時著重與用戶互動，並採取限量發售模式，在一眾手機發燒友掀起搶invite去買機的熱潮。

當然，One Plus手機從來不是市場的熱銷品牌，但在美國及印度則似乎特別受當地用戶注目。

薑餅人還記得One Plus與美國的T Mobile 達成合作協議，成功由一個網上手機品牌打入當地網絡商銷售網。當時連紐約時報也對One Plus進軍美國作了一次深度的報道。而不少美國用戶也願意排隊來選購One Plus的產品。

在Android手機的市場，由於採用相同的手機作業系統及app store，令不同廠商的競爭只能在外觀、相機配置和自家的軟件調校。

One Plus被吞併 市場定位不清

One Plus手機過往以自家的Oxygen系統，以簡潔的用戶介面來吸引用家。至於拍照功能直到近兩三年才有明顯進步，去年更與相機品牌哈蘇合作，以提升手機拍照的效果。

不過，薑餅人認為One Plus手機最終被吞併，主要原因還在於欠缺營運規模及錯誤的市場定位。

One Plus 推出初期以平價旗艦作招來，就是像小米般以價格及低毛利來搶市場。但到了One Plus 7系列，即2019年，開始大幅將手機價格提升至8000元一部，便埋下了惡果。皆因高價手機市場一直只限蘋果、三星及華為，小米也要到今年才開始成功。

One Plus欲以PRO系列來跟蘋果的max系列競爭，明顯是有點不自量力。

另外，公司又以新副牌Nord拓展平價市場，也無法完全與自己的產品區隔，更要和小米華為正面競爭，贏面有多高大家心照不宣了。這相信是導致One Plus品牌加速消亡的原因。