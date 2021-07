▲ 【One Plus】一加手機主將變敗將 攻外國市場未竟全功原因何在?

中國手機市場競爭激烈,以外資計的話只有蘋果能够成為五強,三星電子自從Note 7電池事件後,已無法再取得中國消費者的歡心。中國的領先手機品牌全是本土品牌,包括華為、小米、OPPO和VIVO,就是中國三大手機新勢力。

One Plus與OPPO整合 品牌消亡死因何在?

至於在外國一直以flagship killer著稱的一加One Plus,在歷經8年獨立發展後,在今年開始敵不過市場現實,要與大股東的OPPO進行整合,成為OPPO品牌的一個副品牌。這樣代表著曾經席捲一眾海外發燒手機玩家的One Plus,很快便會消失於這個手機市場。

對於這個結局,薑餅人其實不感到意外。皆因One Plus除了由CEO劉作虎領軍外,另一核心成員便是Carl Pei裴宇,他們二人在2013年成立一加手機公司。但裴宇在去年已離開One Plus並自創品牌Nothing,將於本月底發佈全新的真無線耳機。

而劉作虎則去年已回歸OPPO擔任高級副總裁,至上月OPPO進一步整合OPPO與One Plus的團隊,One Plus由一家獨立營運的手機公司,變成OPPO旗下一個品牌。

One Plus於美國、印度受歡迎

事實上,OPPO背後出資One Plus是市場公開的秘密,但One Plus及劉作虎的團隊卻甚懂網上行銷之道,令品牌一點中國味也沒有,吸引不少海外用家。加上手機推出時著重與用戶互動,並採取限量發售模式,在一眾手機發燒友掀起搶invite去買機的熱潮。

當然,One Plus手機從來不是市場的熱銷品牌,但在美國及印度則似乎特別受當地用戶注目。

薑餅人還記得One Plus與美國的T Mobile 達成合作協議,成功由一個網上手機品牌打入當地網絡商銷售網。當時連紐約時報也對One Plus進軍美國作了一次深度的報道。而不少美國用戶也願意排隊來選購One Plus的產品。

在Android手機的市場,由於採用相同的手機作業系統及app store,令不同廠商的競爭只能在外觀、相機配置和自家的軟件調校。

One Plus被吞併 市場定位不清

One Plus手機過往以自家的Oxygen系統,以簡潔的用戶介面來吸引用家。至於拍照功能直到近兩三年才有明顯進步,去年更與相機品牌哈蘇合作,以提升手機拍照的效果。

不過,薑餅人認為One Plus手機最終被吞併,主要原因還在於欠缺營運規模及錯誤的市場定位。

One Plus 推出初期以平價旗艦作招來,就是像小米般以價格及低毛利來搶市場。但到了One Plus 7系列,即2019年,開始大幅將手機價格提升至8000元一部,便埋下了惡果。皆因高價手機市場一直只限蘋果、三星及華為,小米也要到今年才開始成功。

One Plus欲以PRO系列來跟蘋果的max系列競爭,明顯是有點不自量力。

另外,公司又以新副牌Nord拓展平價市場,也無法完全與自己的產品區隔,更要和小米華為正面競爭,贏面有多高大家心照不宣了。這相信是導致One Plus品牌加速消亡的原因。