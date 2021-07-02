▲ 【5000元消費券】7月4日起接受申請 電子登記流程逐步睇

5,000元電子消費券將於7月4日至8月14日期間接受申請，屆時市民可選擇透過電子登記或填寫書面登記表格。上次文章提及書面登記的注意事項，今次就簡介一下電子登記流程。

【6．28起派發消費券表格 書面登記有咩要注意？：按此】

市民可使用「智方便」帳戶作身分認證，較快捷方便。不過無論有沒有「智方便」帳戶，整個登記流程大致相同，以下將介紹沒有「智方便」程式的登記流程。

登記步驟：

1. 進入消費券計劃的登記系統

2. 閱讀「計劃指引」及「登記人聲明及承諾」的條款後，在相關空格內加上剔號，表示接受條款

3. 輸入香港身份證號碼及簽發日期

4. 通過初步認證後，輸入以下資料：

香港身分證上的英文姓名；

中文姓名（可選擇提供）；

具短訊服務功能的本地流動電話號碼以接收政府或其委聘的承辦商就計劃發出的通知；

收取消費券的儲值支付工具帳戶的相關識別號碼（如何尋找請參考下圖）；及

就「在港居住」要求作出聲明；

5. 按「確定」後，熒幕會顯示已收妥登記，並提示登記人在指定時間後登入消費券計劃網站上載香港身分證複本（系統會在指定時間後向登記人發放短訊提示）。

6. 於指定時間後到計劃網站輸入香港身分證號碼及參考編號後，上載其香港身分證複本，以完成整個登記程序。所有有關登記人必須於8月16日或之前完成上載其身分證複本

7. 按「儲存」或「列印」登記訊息及參考編號。

另外，如果在今年6月18日前已成功登記現金發放計劃及獲發款項或領取支票，則毋須提供英文姓名及本地流動電話號碼，但需要提供已登記電話號碼的最後4位數字及用以收取款項的銀行帳戶號碼的最後5位數字或領取抬頭支票的郵局。

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責任編輯：曹佩鈞

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