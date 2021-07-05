【5000元消費券】近238萬名市民已登記　申請消費券電子登記流程逐步睇

▲ 【5000元消費券】申請消費券電子登記流程逐步睇

5,000元電子消費券7月4日起接受登記，截至今日（5日）早上8時，共有近238萬名市民利用電子途徑登記，其中超過200萬名登記人士利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身份認證。即睇如何透過電子途徑登記消費券。

【6．28起派發消費券表格 書面登記有咩要注意？：按此】

市民可使用「智方便」帳戶作身份認證，較快捷方便。不過無論有沒有「智方便」帳戶，整個登記流程大致相同，以下將介紹沒有「智方便」程式以及未能透過回答有關現金發放計劃登記資料的問題作身份認證的登記流程。

登記步驟：

1. 進入消費券計劃的登記系統

2. 閱讀「計劃指引」及「登記人聲明及承諾」的條款後，在相關空格內加上剔號，表示接受條款

3. 輸入香港身份證號碼及簽發日期

4. 通過初步認證後，輸入以下資料：

香港身份證上的英文姓名；

中文姓名（可選擇提供）；

具短訊服務功能的本地流動電話號碼以接收政府或其委聘的承辦商就計劃發出的通知；

收取消費券的儲值支付工具帳戶的相關識別號碼（如何尋找請參考下圖）；及

就「在港居住」要求作出聲明；

5. 按「確定」後，熒幕會顯示已收妥登記，並提示登記人在指定時間後登入消費券計劃網站上載香港身份證複本（系統會在指定時間後向登記人發放短訊提示）。

6. 於指定時間後到計劃網站輸入香港身份證號碼及參考編號後，上載其香港身份證複本，以完成整個登記程序。所有有關登記人必須於8月16日或之前完成上載其身份證複本。

7. 按「儲存」或「列印」登記訊息及參考編號。

另外，如果在今年6月18日前已成功登記現金發放計劃及獲發款項或領取支票，則毋須提供英文姓名、本地流動電話號碼及身份證複本，但需要提供已登記電話號碼的最後4位數字及用以收取款項的銀行帳戶號碼的最後5位數字或領取抬頭支票的郵局。

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責任編輯：曹佩鈞

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