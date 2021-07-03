▲ 兒赴美留學 為何投保醫療保會被拒？

為了令子女得到更好的教育，不少父母會送子女到外國升學。梁氏夫婦的兒子去年赴美留學，惟夫婦二人後來才發現美國的醫療費用相當高昂。雖然出發前已為兒子安排了海外留學保險，但是二人認為當中醫療保障不足，故想了解市面上會否有適用範圍包括美國的環球高端醫療保險。

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經了解後，原來梁氏夫婦曾透過保險公司的代理人，為兒子安排申請一份高端醫療保險。那份高端醫療保險的條款，清楚表明覆蓋範圍包括美國及北美洲。基於是屬於高端醫療保險種類，所以若果索償的總額不超過計劃規定之上限，大約是2,500萬港元，基本上一切醫療開支是全數保障的。當時代理人還說因兒子未滿18歲，申請人為爸爸或媽媽，受保人則為小朋友。基於這種安排即使兒子身不在香港，也不需要兒子的簽名，也可以安排投保申請。

當申請的核保過程進行時，保險公司為這項申請發出了pending即跟進事宜。這項pending是要求他們兒子確認於美國的住址資料，及會否繼續於美國逗留升學。那位代理人替他們向保險公司如實報告，但保險公司拒絕了這個投保申請。

到美後再投保 保險公司拒保

為甚麼會被拒絕呢？梁氐夫婦已按要求提供申請所需的一切文件，及交了足夠的保費。筆者按他們的要求，去調查被拒原因及查詢其他保險公司投保的可能性。經筆者向多位於保險公司負責核保的朋友了解後，發現原來這類覆蓋環球的高端醫療保險，背後的理念是，環球包括美國的逗留性質應當只是短暫，例如旅遊或公幹等等。若果是長期逗留甚至居留，則超出了當初這類高端醫療保險設計的考慮範圍。而這個背後理念並沒有寫在產品之說明文件裏，因沒有寫清楚所以形成了一個灰色地帶。

若當日兒子還未出發去美國讀書，仍身處香港時投保，保險公司會接受他的投保申請。成功投保後，小朋友才飛往美國讀書，保障仍然有效，只是因為居留於美國及北美超過半年185天，當中於美國產生的醫療索償則會降為原本的50%或60%，視乎不同的保險公司。但若果小朋友已經飛往美國開始讀書，並已逗留一段頗長的時間。這時其父母才於香港為兒子作投保申請，基於美國的醫療開支實在極度高昂，保險公司會視這個為已知存在風險，所以拒絕其投保申請。

（節錄）

【原文：海外升學前 記得買醫保（收費文章）】

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