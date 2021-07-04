【好去處】慈山寺免費山林療癒活動　遠離城市煩囂放下執着

大埔慈山寺最近推出以現代森林療癒體系為藍本的佛法修持活動「慈森．山林療癒」，讓大家暫別城市，以身體五感感受山風鳥鳴、草木潤澤的意境，從而走入自己的內心，「一花一世界，一葉一菩提」，大自然就是一本佛經。



慈山寺的秘書長倪偲瀚說設立此山林療癒的項目，正是調和城市與樹林間不同的「速度」。「前者講效率和快捷，但人來到樹林，就可以以五感感受大自然的節奏，是跳接至『生命滋養』的模式中，雨聲風聲鳥聲，慢下來，提醒你活在當下。」



抱樹療癒 山林生命力



山林療癒體驗，由不同的陪伴員作義工導賞，陳嘉偉也是當中一員。他強調陪伴員的角色只是陪伴，協助參加者打開心靈大門，畢竟大自然才是真正的治療師。例如導賞員會着參加者拾起徑上「有感覺」的樹葉，黃葉綠葉不拘，在行程完結，再和團員將葉放在「亦非台」再作connect──取名出自禪宗「明鏡亦非台」之意。



「樹葉有榮枯，是生命循環，有始有終亦無始無終，故不應執着於現在的狀態。」陳嘉偉說感受完後，就將葉放回山邊，萬般帶不走。陳嘉偉表示之前有個參加者，丈夫剛剛離去，她帶着很大的哀傷而來。「在這個過程，讓她明白生命有一刻會完結，在埋下落葉時，也像埋葬了他的丈夫，在此森林做見證，也令我相當難忘。」

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陳嘉偉說未來或與不同的團體合作，或作頌缽、手碟體驗，讓活動糅合山林氣息，令行程更豐富。據悉此山林療癒一團可讓15名市民參加，希望每日兩次，故需要培訓不少山林療癒陪伴員做義工，有興趣可往www.tszshan.org/ft21了解更多。

■按圖看「慈森．山林療癒」活動■

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慈山寺

地址：大埔普門路88號

電話：2123 8666

網址：www.tszshan.org參觀須網上預約

「慈森．山林療癒」體驗（150 分鐘）

日期：9月5日／9月11日／9月12日／9月18日／9月19日／9月25日（收費全免）

時間：上午8時30分至11時／下午2時30分m至5時

8月16日接受報名 山林療癒陪伴員招生講座（90分鐘）

日期：8月7日／8月8日

時間：上午10時至11時30分

7月15日可接受報名

想揾下放假好邊玩好？可留意好去處懶人包！

（節錄）

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏】

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