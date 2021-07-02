▲ 【5000元消費券】希慎集團推消費券及疫苗抽獎 送出總值逾1,000萬元獎賞

5,000元電子消費券計劃將於7月4日接受申請，不少商場已經宣布與電子支付平台合作推優惠，希慎集團推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元獎賞。

【邊個拎消費券最好？ 比較4大儲值支付工具優劣：按此】

1. 登記迎新獎

希慎夥拍AlipayHK，由7月6日至8月4日，於希慎廣場地下特設期間限定展送出總值逾500萬元的「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」。顧客只要以手機一掃QR Code，即可獲得價值70元的禮券組合，於場內逾200個指定商戶消費滿指定金額即可使用。

2. 會員大抽獎

希慎將8月份消費券發放期間將推出尊貴會員大抽獎，會員憑指定電子貨幣消費於利園區內購物用膳，即可參加大抽獎，送出總值150萬元利園區電子禮券，包括高達1萬元電子禮券，及一連8個星期每星期將送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

3. 疫苗加碼賞

為鼓勵市民接種疫苗，希慎集團將於8月份加推額外一連4個星期大抽獎，完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，毋須消費，即可參加大抽獎。每周送出Staycation套票、Apple Watch、運動行山用品、免費健身會籍等休閒健美體驗，抽獎詳情及細則將稍後再作公布。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】