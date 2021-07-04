【健康增值】潮流興低醣飲食　係咪人人啱？

近幾年流行的低醣飲食，採取此方法的人希望可達致減磅、控制血糖等效果。不過營養師提醒，並非人人也適合進行低醣飲食，而且想減肥不一定需要刻意減醣。

醣類，其實就是碳水化合物（Carbohydrates），是人體中重要的營養素，主要分成結構簡單的單醣、雙醣和多醣。單醣有食糖及葡萄糖；雙醣則包括果糖、乳糖及蔗糖等，而澱粉質則是多醣的一種，因此不少食物之中也含有醣類。

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何謂減醣？

註冊營養師楊盈希（Hayley）稱，低醣或減醣飲食的定義其實相當廣泛，需以正常的醣類分量攝取作比較。一般飲食指引，建議人體45%至65%能量由碳水化合物攝取，舉例說，每天1,800卡路里的飲食，如果50%來自碳水化合物，即約225克（每一克的碳水化合物等於4卡路里），大概為3碗飯、1盒奶、2份大水果以及3碗菜的分量。

只要醣類攝取低於飲食建議的45%至65%，即是大概20%至40%甚至更低，就屬於低醣飲食。同樣是1,800卡，當中醣類只佔大約90克，約為兩碗飯或是三分一碗米綫的分量。有些人實行高脂肪、高蛋白質的生酮飲食，甚至將碳水化合物的比例下調至低過10%。

減醣或會出現甚麼問題？

有些人為了實踐低醣飲食，要減醣而刻意減少吃生果，以免吸收太多果糖；或是為了避開乳糖而戒掉奶類及奶製品。不過同時間就會失去了吸收生果中的維他命、礦物質及纖維，有機會構成便秘。同一道理，減少吸收奶類，就缺少當中的豐富鈣質，長期攝取不足會降低骨骼的骨質。長遠來說，可能會影響健康。

她提醒並非所有人都適合低醣飲食，尤其是講求血糖維持平穩的糖尿病人，不應嘗試。另外經常做一些需要爆炸力的運動，如舉重及長跑等，都未必適宜低醣。「因為增加肌肉並非只單靠蛋白質，亦需要醣類，太少會影響運動表現。」

她建議，如果一般正常飲食，不需要特別減醣，反而要注重醣份的來源及附帶的營養素，來決定是否值得去吃。香橙含有果糖，同時有豐富維他命C；牛奶有乳糖，以及鈣質及蛋白質，就多吃無妨。

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作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：低醣飲食非人人適宜 營養師：控制熱量更實際】

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