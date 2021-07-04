▲ 【健康增值】炎夏小童易中暑 中醫推介兩款消暑祛濕茶飲湯水

炎炎夏日，氣溫高企，熱得令人透不過氣。暑假將至，學童不用上課，自然經常走到室外跟陽光玩遊戲，不過高溫加上猛烈的太陽，身體機能未發展成熟的小朋友會容易中暑，後果可大可小。以下由中醫師推介消暑濕的湯水及茶飲，打好小朋友身體的底子，預防中暑有辦法。

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留意小童中暑徵狀

小朋友一旦出現中暑，會出現一些徵狀。註冊中醫師林婉珺指：「中暑指的是人體在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過攝氏40.5度，同時中樞神經的功能出現障礙，若小兒的心跳和呼吸都會變快，繼而停止流汗、臉頰發紅、皮膚乾燥，以及嚴重的意識不清或混亂甚至昏迷，都有危及生命的危險。」

若小朋友不幸中暑，應如何處理呢？「要把患兒移動至陰涼處，以及解開身上的衣物幫助散熱。同時可以在患者身上灑一點水、用扇和風扇通風撥涼，又或以毛巾包覆的冰袋，放在患兒的頸部位置、腋下及鼠蹊部，慢慢降低溫度。如果兒童意識是清醒，可以飲水或電解質補充液。」

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降中暑機會可從飲食着手

想減低小朋友的中暑機會，林醫師提議可進食一些食物。「酸味帶甘的食物或飲品，都有助生津解渴作用，例如酸梅湯、紫背天葵汁、洛神花茶，又或水份多的水果，例如西瓜、梨子；湯水就可選冬瓜湯等。」

林醫師還推介以下的兩個湯水及茶飲食療：

石斛冬瓜湯 功效：養陰健脾胃、清暑祛濕。

材料：石斛9克、白扁豆12克、淮山15克、冬瓜300克、瘦肉300克。

做法：將藥材略洗。瘦肉洗淨汆水，冬瓜留皮切粒。將所有材料放入煲內，加入1升水煲75分鐘。

黨參烏梅飲 功效：補肺氣、生津解渴、和胃理氣。

材料：黨參6克、烏梅3克、麥冬9克、淡竹葉6克、陳皮3克、冰糖少許。

做法：把藥材略清洗後放入煲內，加入800毫升水煲30分鐘，放涼當水喝。

作者：招美寶

責任編輯：周美好

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【原文：炎夏高溫小童易中暑 中醫推介兩款消暑祛濕茶飲湯水】