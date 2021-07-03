【Staycation】半島「重新邂逅」行程3,880元起　嘉麟樓師傅教你整燒賣

暑假臨近，各酒店的Staycation亦將大受歡迎。半島酒店最新推出「重新邂逅」的Staycation行程，可選擇不同的體驗之旅，包括由嘉麟樓的師傅教你製作燒賣，親手製作的滋味零舍不同。

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Staycation兼長知識

此半島酒店的「重新邂逅」Staycation，有一主題是發現多元香港文化內涵。除了以往「歷史珍寶：遠東貴婦深度遊」及「遙望長空：穿梭航空歷史長廊」等項目外，還新增邂逅「人生百味」系列，可在香檳品鑑的醇酒之旅或學習芝士與葡萄酒的配搭學問等作選擇，都是長知識的Staycation體驗。但半島酒店以米芝蓮奪星的嘉麟樓最是有名，想深入了解他們的製作，不妨參加其點心DIY課堂。

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「寰宇半島自在行：重新邂逅」

房價：3,880港元起入住豪華客房或其他房型；或以5,380港元起入住高級套房或其他套房型（每房每晚）



飲食項目：大堂茶座早餐（每房每晚）、享用500港元美食禮遇，可在酒店內任何餐廳使用（不適用於今佐日本料理），香港半島酒店餐飲遙距下單服務及半島精品店與咖啡廳（每房每晚）



體驗項目：入住1天之客人於住宿期間，可選擇參加兩項體驗（每次入住），入住2天之客人於住宿期間，可選擇參加5項體驗（每次入住）

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作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班】