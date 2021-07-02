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【人民幣定存】1年期存息大比拼　邊間年息達2.7厘？

收息攻略 13:25 2021/07/02

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【人民幣定存】1年人幣存息大比拼　邊間年息達2.7厘？

人民幣滙價連跌3日，兌每美元中間價報6.4712，較上日下調3點子。而金管局早前公布，5月本港人民幣存款按月升5%，升至8,211億元人民幣，創逾5年最高。如果手上有閒置人民幣資金，敍造定期或是不錯選擇，現時1年人民定存年息高達2.7厘！

【10銀行年息逾2厘　人民幣3個月定存最高息2.55厘：按此

■1年人幣定存，邊間年息達2.7厘？■

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本網今次搜羅了13間銀行1年人民幣定存存息，南洋商業銀行存息最吸引，達2.7厘，惟優惠至7月14日完結。而信銀國際及招商永隆的年息均達2.6厘，而前者的入場門檻較低，只需1萬元人民幣。

至於富融及集友銀行的年息亦達2.4厘，富融銀行的起存額更低至1元人民幣。星展銀行的年息也有2.35厘，起存額則為等值5萬港元。另外，天星、交銀香港、建行亞洲及上商的年息亦不俗，均達2.3厘，當中以天星銀行起存額最低，只需1,000元人民幣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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