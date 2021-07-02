▲ 何遠東投資仙股學識止賺 穩陣派買藍籌最緊要派息

何遠東9年前以27歲之齡成功上車做業主，為了儲首期，他試過一日做3份兼職走勻港九新界，並降低消費物慾，甚至只吃提子包充饑。儲蓄以外，他也有積極理財，在父親自小熏陶下建立敘造外幣定存，同時也有投資股票。試過投資仙股平手收場，更令他意識到止賺的重要性，現時他主要投資藍籌股收息。

【9年前置業 日做3份兼職儲首期 何遠東：現時要上車肯做都唔夠！：按此】

隨父親敘造外幣定存

何遠東自小在公屋長大，父母刻苦工作收入不高，從小就向他灌輸理財的重要性。深明單靠儲蓄難以累積財富，何遠東父親一直有投資外幣，以及敘造外幣定存的習慣。在何遠東開始懂事後，他從父親的銀行月結單中認識到不同的外幣，更在父親的影響下建立留意財經新聞的習慣，了解影響外幣走向的消息。開始工作後，他也有敘造外幣定存：「雖然利息不高，但有利息總好過沒有。」

投資仙股學識止賺

入行後，隨着工作愈來愈忙，理財目標愈來愈多，何遠東更體會賺錢不易：「因為儲錢難，賺錢更難，所以明白要錢搵錢。」在外幣定存以外，他開始留意股票市場，收看財經節目，向身邊的親戚打聽消息。除了投資較穩定的藍籌股外，期間也試過買仙股：「仙股便宜，但原來價格上升少少，也能賺到錢。」不過由於仙股波幅較大，他試過輸錢，雖然銀碼只是約2萬元，後來再賺回來數萬元，最後平手收場，這些經歷令他深深體會止賺的重要：「總不能每天留意市場走勢，要知道自己想賺多少，賺到夠就離場，不要太過貪心。」

買藍籌最怕不派息

自認穩陣派的他，近年來一直投資藍籌股，以收息為目標。過去一兩年疫市期間，他也有低撈藍籌，並以「信念」長期持有：「我總相信明天會更好。」隨着經濟重啟，不少藍籌再現升勢，也證明了他的投資眼光。

「藍籌在我心目中的定義是可以等待、放長綫，最重要它會派息，」他笑言：「否則我會出席股東大會，舉手問為何不派息。」疫市下，有藍籌股罕見地不派息，打亂了一眾小股東的收息部署，何遠東指自己也有買過不派息的股份，雖自己看重派息，但由於當時市況艱難，現時已原諒它：「原諒它吧，要共渡時艱。」

記者：李瑩

場地：Urban House