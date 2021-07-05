【消費優惠】DONKI精選產品買一送一　HKTVmall現金禮券7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DON DON DONKI：精選產品低至買一送一

為慶祝DON DON DONKI登陸香港2周年，由即日起至7月31日，全綫DONKI推出一系列優惠，部分產品更有買一送一優惠。是次優惠不適用於情熱笑店山頂廣場，優惠數量有限，售完即止。

▼ 點擊圖片放大 +2

2. HKTVmall：7折發售現金禮券

由7月1日至7月21日，於全綫HKTVmall O2O門市，用八達通卡、AlipayHK或WeChat Pay HK，可以7折優惠購買價值500元HKTVmall現金禮券連免運費，可即買即用於HKTVmall網上購物，使用有效期至2021年10月31日。

3. Circle K：POLS雪糕杯半價

由即日起至7月7日，於OK便利店購買Pols經典雲呢拿雪糕杯、朱古力脆脆及曲奇脆脆雪糕窩夫杯一律半價，一杯只需8元！

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】