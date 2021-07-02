▲ 9年前置業 日做3份兼職儲首期 何遠東：現時要上車肯做都唔夠！

何遠東近年來在電影劇中憑出色的演技打響知名度，演藝學院畢業的他，一直在行內默默耕耘，爭取機會表現自己之餘，為的更是盡早清還學生貸款，完成儲錢買樓的目標。為了儲首期，他試過一日做3份兼職走勻港九新界，最終在9年前成功上車。現時回望，他坦言做業主全靠幸運：「換轉現時才決定要上車，我會說一定沒可能。」

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公屋出身知慳識儉 一筆過還清學貸

何遠東出身自清貧家庭，自小在公屋長大，眼見父母刻苦工作，每分錢都得來不易，自然地便養成知慳識儉的習慣。不過年紀輕輕的他，也有過不懂事的時候：「以前我常覺得爸爸很孤寒，見同學人人都有電子遊戲機，但我就沒有，就會埋怨爸爸。但踏入社會工作後，我便知道賺錢不容易。」

自中學接觸戲劇後，何遠東便萌生做演員的夢想，決心以入行作為目標，會考後獲演藝學院畢業取錄。演藝事業較一般工作收入不穩定，父母雖口講擔心，行動上卻是全盤支持。為了不負家人期望，何遠東在學時已積極做兼職，賺生活費之外，更是為了一筆過還清學生貸款。「雖然利率很低，又可以分期攤還，但我總覺得要還利息很不值得。」於是他向父親借款10萬元，一次過清還貸款，努力工作賺錢，並於一年內全部還給父親。

日做3份兼職 減物慾儲首期

入行後，隨着工作愈來愈忙，何遠東經常早出晚歸，閒時更有需要在家練習對白，讓他希望擁有個人空間。「爸爸常說租樓等於幫人供樓，所以我選擇努力一點，建立自己的安樂窩。」為了儲首期，他試過走勻港九新界一日做3份兼職，舞台劇、配音和戲劇導師，甚麼工作都接，最高峰時期節儉得只吃提子包充饑。「當時總相信，工作努力些辛苦些，能換得將來的美滿生活，所以選擇放手一搏。」

憑着肯搏肯捱，何遠東漸為行內人所賞識，工作機會愈來愈多，也在5年間儲到約20萬元首期加上父親出部分的資金，承造9成按揭，於2012年以約300萬元買入約440平方呎兩房單位。他笑指，當年沒有了解清楚買樓程序便入市。「當時膽粗粗上車，完全不懂上車步驟，那時落訂金後，才去銀行估價及承造按揭，差點不能提供收入證明文件，幸好我有保存所有證明，否則我不能上車。」

上車不能單靠拼搏 學懂理財更重要

成功上車除了靠死慳死抵儲蓄外，何遠東一直也有投資收息藍籌股，也在父親的熏陶下建立敘造外幣定存的習慣。眼見近10年樓價急升，能早着先機成為業主，他坦言當時全憑運氣：「只要對比現時與以往的樓價，以及收入水平進步了多少，就會知道一個人很難獨力上車。若你問我遲10年，現時才要上車，我都會說沒可能。」他認為，現時年輕人要成功上車的難度大增，以往他靠拼搏的成功方程式已不合時宜，更重要是學懂理財，方可相輔相成，達成置業目標。

記者：李瑩

場地：Urban House