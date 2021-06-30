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【台灣平民股神】曾欠債55萬　連賺46年養活全家　台式「炒除淨」季賺557萬

個人增值 18:46 2021/06/30

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每個地方都有一個股神！在台灣有一位平民股神蘇松泙，是廣為人熟識的散戶高手，沒有任何財務學術背景，亦沒有做正職賺取收入。在年輕時曾因參與投資父親的木材生意而負債200萬元台幣（相當於55.7萬港元），還債11年，最後成功靠股票賺錢，在台灣股票市場連賺46年，養活一家大細。

【日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達：按此

他擅長短綫操作股票，發明了一套在台股「炒除淨」（台灣稱除權）的方法，過去曾在一次除淨旺季獲利2,000萬元台幣（相當於約557.3萬港元）。他曾透露，每年6月至9月是他操作股票最有信心的4個月，市況很好時，一天就能賺進一年的生活費，就算在市況不好時，也有信心可以賺到當年度的生活費；4個月下來，夠賺可花好幾年的錢，資產有一半以上是炒除淨賺來的。

以下就是他炒除淨的大致操作流程。雖然是講述台灣股票市場的操作，但大家亦可以當成一個參考，研究一下套用在港股能否行得通！

步驟1：了解股票的除淨時間並觀察其走勢

台股除淨時間多數在每年7至8月，少數股票會在6月時開始，有些則是9月才會進行。假設某一家公司習慣在6月除淨，通常每一年大多都會維持這個習慣。

他指出，現時投資者可以很輕鬆在網上找到除淨的資料，可以先了6月率先除淨的個股，觀察其是否有行情。如果最先在6月除淨的股票，特別是熱門股有好表現，就可以密切留意。

步驟2：擇日定時於下午1點25分買入

蘇松泙指，除淨前7天左右要開始觀察股價走勢，如果有逐漸上漲跡象，可以提前在前7天買進。如果股價持平，或是不想承受買入後到除淨日這段期間的變化風險，可以在除權息前一個交易日買入。

買入除淨股票，無論是提前幾天買，或是前一天買都可以。他習慣在下午1點25分定時買入（現時台股交易方式為收盤前5分鐘暫停成交，1時30分才會知道收盤價），如果成功買入，成交價就會是當天的收盤價，不需要擔心買入之後的價格下跌。

步驟3：按除淨日股價狀況決定賣股決策

除淨日當天，以當天開市報價為基準，觀察股價走勢，決定是否要賣出股票，以一般股票來說，他會從以下2種狀況決定不同賣股決策。

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【日本平民cis進化「股神」之路：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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