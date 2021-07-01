  • 32°C
香港時間 : 2021701日 (週四) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘日】HKTVmall物流倉務請人　派貨司機月入可達2.6萬元

個人增值 14:00 2021/07/01

分享：

為加強處理定單的能力，HKTVmall現正招聘物流部及倉務部等相關職位，HKTVmall會安排流動招聘車，將於7月5日下午3時至5時30分在葵涌進行即場面試。

【華置招聘日提供600個就業機會　月薪最高達8萬：按此

派貨司機　月入可達2.6萬

物流部空缺職位包括派貨司機，月入可達2.6萬元，另有新人獎金8,000元，輪班輪休制，平均每月休假6天，每天當值10小時，工作地點於將軍澳、青衣或屯門。主要職責為駕駛5.2至5.5噸貨車收送網購貨品。職位要求持有1、2號駕駛執照、兩年良好駕駛經驗，並需協助搬運貨物。

倉務部空缺職位包括倉務員，每月平均月薪1.5萬元，另有新人獎金8,000元，每天當值10小時，工作地點於將軍澳、青衣、屯門或葵涌。職位要求懂讀寫中文及簡單英文。至於倉務主管或組長工作時間每天當值10小時，工作地點於青衣，輪休制，每月休假6天，職位要求中五或以上程度、3年倉務經驗、1年以上倉庫管理經驗、曾經工作於電子商貿公司優先考慮。

【教育及職業博覽下月揭幕　提供逾二千就業機會：按此

HKTVmall指出，有興趣人士毋須預約，如司機職位申請者，只要帶齊身份證及車牌即可，當日會於Facebook公布流動招聘車確實停泊位置。倘對以上職位有興趣人士，惟在上述日子未能抽空出席招聘會，亦可將姓名、申請職位、工作經驗及聯絡電話發送至指定WhatsApp或Signal，該公司將於一星期內聯絡合適申請人預約面試。

招聘詳情可瀏覽：HKTVmall Facebook

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試

欄名 : 職場百科

相關文章

【大灣區】逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%
2021/06/25
【大灣區】逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%
【網上熱話】你見過最出格嘅「老細」係點？
2021/06/29
【網上熱話】你見過最出格嘅「老細」係點？
【職場求生術】職場上「撈得掂」嘅同事　總有呢幾樣特點
2021/06/29
【職場求生術】職場上「撈得掂」嘅同事　總有呢幾樣特點
【大灣區】深圳修訂醫療條例　促進港澳醫療人員跨境執業
2021/06/29
【大灣區】深圳修訂醫療條例　促進港澳醫療人員跨境執業
【創業實戰】大學生500元創業滑鐵盧未言敗　登福布斯亞洲年輕領袖榜
2021/06/29
【創業實戰】大學生500元創業滑鐵盧未言敗　登福布斯亞洲年輕領袖榜

你可能感興趣

【大灣區】逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%
18:32 2021/06/25
【大灣區】逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%
【網上熱話】你見過最出格嘅「老細」係點？
13:20 2021/06/29
【網上熱話】你見過最出格嘅「老細」係點？
【職場求生術】職場上「撈得掂」嘅同事　總有呢幾樣特點
15:13 2021/06/29
【職場求生術】職場上「撈得掂」嘅同事　總有呢幾樣特點

最新專欄文章 更多

90後文科生跳入商界　創租車平台　 東山再起月入逾20萬
2021/06/26
90後文科生跳入商界　創租車平台　 東山再起月入逾20萬
【大灣區】大灣區青年就業　互聯網營銷員月薪可達3.5萬
2021/06/19
【大灣區】大灣區青年就業　互聯網營銷員月薪可達3.5萬
【招聘日】華置招聘日提供600個就業機會　月薪最高達8萬
2021/06/18
【招聘日】華置招聘日提供600個就業機會　月薪最高達8萬
【職場調查】全球外派僱員生活費用　香港蟬聯榜首　廣州首次躋身前10名
2021/06/17
【職場調查】全球外派僱員生活費用　香港蟬聯榜首　廣州首次躋身前10名
電競=打機？　港缺配套欠支援
2021/06/14
電競=打機？　港缺配套欠支援
招聘會 電子商貿 倉務員 司機 HKTV 將軍澳

下一篇文章

【ET財智Talk】原油庫存低支持油價？ 數據助你睇真相（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版