【招聘日】HKTVmall物流倉務請人　派貨司機月入可達2.6萬元

為加強處理定單的能力，HKTVmall現正招聘物流部及倉務部等相關職位，HKTVmall會安排流動招聘車，將於7月5日下午3時至5時30分在葵涌進行即場面試。

【華置招聘日提供600個就業機會 月薪最高達8萬：按此】

派貨司機 月入可達2.6萬

物流部空缺職位包括派貨司機，月入可達2.6萬元，另有新人獎金8,000元，輪班輪休制，平均每月休假6天，每天當值10小時，工作地點於將軍澳、青衣或屯門。主要職責為駕駛5.2至5.5噸貨車收送網購貨品。職位要求持有1、2號駕駛執照、兩年良好駕駛經驗，並需協助搬運貨物。

倉務部空缺職位包括倉務員，每月平均月薪1.5萬元，另有新人獎金8,000元，每天當值10小時，工作地點於將軍澳、青衣、屯門或葵涌。職位要求懂讀寫中文及簡單英文。至於倉務主管或組長工作時間每天當值10小時，工作地點於青衣，輪休制，每月休假6天，職位要求中五或以上程度、3年倉務經驗、1年以上倉庫管理經驗、曾經工作於電子商貿公司優先考慮。

【教育及職業博覽下月揭幕 提供逾二千就業機會：按此】

HKTVmall指出，有興趣人士毋須預約，如司機職位申請者，只要帶齊身份證及車牌即可，當日會於Facebook公布流動招聘車確實停泊位置。倘對以上職位有興趣人士，惟在上述日子未能抽空出席招聘會，亦可將姓名、申請職位、工作經驗及聯絡電話發送至指定WhatsApp或Signal，該公司將於一星期內聯絡合適申請人預約面試。

招聘詳情可瀏覽：HKTVmall Facebook

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試】