【樂悠咭】2元乘車優惠　60歲或以上長者明年2月底可享　須申請「樂悠咭」個人八達通

政府早前宣布2022年第一季起，逐步將2元乘車優惠的合資格年齡由65歲降至60歲，惟60至64歲人士須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡，於8月2日起分階段申請換領新卡。而現時已享有乘車優惠的65歲或以上長者，需在2024年或之前換卡，政府會於明年第一季公布換卡安排。

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8月2日起分階段接受申請

勞工及福利局局長羅致光表示，長者專用個人八達通「樂悠咭」將於2021年8月2日起，分階段供1957年至1961年出生，或於2022年4月1日前年滿60歲的長者接受申請。持卡人士可於2022年2月27日起享有2元乘車優惠。至於已年滿65歲的人士，現時仍可繼續使用不記名的八達通卡享有優惠，而政府將會於明年第一季公布有關換卡安排。

「樂悠咭」上會印有持卡人個人照片和中英文姓名。合資格人士可透過八達通App或書面申請，申請表格將在97個有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政咨詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心派發。

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八達通公司收到填妥的申請後，將在4星期以內透過郵寄方式將新卡寄送給申請人。在2022年2月27日實施日期前，所有「樂悠咭」只作一般成人八達通卡使用。羅致光料2022年2月27日起，將有60萬名60至64歲長者可受惠。

另外，如紅色小巴、街渡和電車營辦商願意遵守運輸署規定，均可加入2元優惠計劃。

「樂悠咭」申請詳情

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責任編輯：李瑩

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