銀行批出按揭貸款時，一般都要求借款人購買火險。很多銀行會附送1年的火險保費，優惠期後，借款人可繼續在按揭銀行為火險續保。借款人在選擇火險時，又有甚麼地方要留意？

火險保障的，是一旦因火災、水災等原因，建築物結構破壞，甚至完全毀爛時，向投保人作出賠償。由於按揭是以物業為抵押的貸款，銀行自然不希望抵押品損毀、價值下跌，因此會要求按揭物業受火險保障。

可按未償還按揭調整火險保額

要留意的是，有時屋苑式的住宅，管理公司或法團會為物業購買整體的火險。如果有關條款為按揭銀行接受，借款人是有可能不需要另外購買火險的。而屋苑／大廈已購買火險而銀行不接受的其中一個可能原因是保障範圍。例如部分屋苑購買的火險只保障公共地方受損時的重建費用，而不涉及個別單位，此類情況按揭銀行便可能要求借款人另外購買火險。

與其他保險一樣，影響火險保費的一個主要因素是賠償額。市場上一般保費率低於0.15%，例如100萬元的保額，年保費約為1,500元以下。投保火險，銀行一般要求保額可完全賠償按揭借款的金額。例如開始時本金為500萬元，火險投保金額便是500萬元。由於按揭欠款是遞減的，銀行一般可接受借款人每年續保的時候，根據未償還按揭餘額下調火險保額，借款人每年的火險保費由此可按年下調。

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不過，借款人也要留意，如果未償還按揭本金及火險保額按年下調，到了一天，餘額可能會低於重建物業的費用。換言之，如果在多年還款之後，物業不幸因火災而要重建，保險公司賠償的金額，便不足以支付重建費。借款業主便需要另行籌措重建費用了。

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