【移民英國】了解英國與香港的稅務安排

英國的稅務安排與香港相比大有不同，以下將會作簡單比較。

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香港是實行收入來源地域徵稅，代表只有來自香港的利潤才要在香港徵稅；但英國卻是實行全球徵稅，代表英國國民在全球各地所賺取的收入和收益，都須予以徵稅。此外，英國有數種稅項是香港沒有徵收的，包括股息稅、資產增值稅及遺產稅，當中遺產稅的最高稅率更為40%。至於其他普遍稅項英國所徵收的稅率一般皆比香港所徵收的為高，例如入息稅在香港所收的稅率為2%至17%，但英國的卻為20%至45%；公司利得稅方面，香港的正常税率是16.5%，而英國的為19%。

港英間雙邊雙重徵稅協定

英國與香港有簽訂一項雙邊雙邊稅務條約（Double Taxation Agreement），規定了哪個地區對個人或實體擁有徵稅權，以及如果這種權利有抵觸，應以哪個國家為準，避免對這任何一個或兩個司法管轄區的居民雙重徵稅。除此以外，協議免除了某些收入或收益稅，或容許抵銷應納稅項，有利於在英國經商的香港居民。

港人移民英國前的稅務計劃

香港人在成為英國稅務居民前所產生的海外收入或收益一般被稱為乾凈資本（Clean Capital），即使該資金被滙入英國亦不會被徵稅。因此港人在成為英國稅務居民前應把乾凈資本分離，否則如果該資金和成為稅務居民後產生的資金混合，原來的乾凈資本也有機會被徵收稅項。

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