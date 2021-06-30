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股息率最少3.5厘　入場費1萬以下

【收息藍籌股】銀債藍籌股點樣揀？　最高股息率有8.4厘！

藍籌股 17:45 2021/06/30

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【收息藍籌股】銀債藍籌股點樣揀？　最高股息率有8.4厘！

最新一批銀色債券將於7月20日起接受認購，每手入場費為1萬港元，保底息為3.5厘。今次銀債更把合資格年齡由65歲降至60歲，或可吸引不少長者入場。除了銀債之外，市面上有其他更高息投資選擇嗎？本網為讀者搜羅入場費少於1萬元、股息率高於3.5厘的藍籌股，仲搵到有股息率高達8.4厘嘅選擇，想知邊隻就要睇落去！

【第六批銀債保證息率3.5厘　7月20日起認購　發行額大增至240億元：按此

■按圖看入場費1萬元、股息率3.5厘以上之藍籌股■

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本網在藍籌股中，以6月30日的收市價計算，篩選出12隻符合入場費1萬元及股息率達3.5厘或以上條件之股票，股息率由3.9%至8.4%不等。入場門檻最低的藍籌股為中國銀行 （03988） ，一手只需2,790港元，而股息率亦是最高，達8.4%。

雖然上述藍籌股股息率都較銀色債券保底息來得高，但是股息率會隨股價變動而改變。若股價回落，股息率會上升，反之亦然。另外，投資者亦要考慮該股票的過往派息歷史，若經濟轉差，公司或會為了儲備更多流動資金應對風險，而減少甚至暫停派息。

投資者應該因應個人需要作投資決定，不要單純因為股息率高而投資。而銀債的回報穩定，更設3.5厘保底息，適合長者或已退休人士。

想知道銀色債券的最新詳情，即睇銀色債券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 收息之選

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