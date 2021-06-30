【ESG】ESG基金＋亞洲增長元素　唔使二揀一

說起可持續投資，大部分朋友都會聯想起歐洲及美國等已發展地區。這也難怪，因為他們在過往的5至10年，大力提倡及制定相關的框架。而較為人熟悉的，於2016年在美國紐約簽署的《巴黎協議》，更是當中的表表者。

但大家亦知道，要落實這樣長期及龐大的願景，必須連結亞洲。因為在未來10年，甚至20年，亞洲才是世界生產力及消費力的核心。

具ESG元素亞洲企業長遠看高一綫

所以，如果能夠投資在具有ESG元素的亞洲公司，長遠來說，的確是看高一綫。

上文提及的一間在ESG方面「以身作則」的美國資產管理公司，有一只可持續發展亞洲股票基金是可以留意的。

此基金規模已經超過40億美元，而當中最少70%資產值，即約28億美元，投資在ESG評級較高的亞洲企業。實際上，基金約90%資產已經投資在有MSCI ESG評級的公司，而A級以上評級更超過45%。

過去一年回報跑贏同儕

管理方面，目前由他們亞洲股票策略的首席基金經理坐陣，而協助他的副手，則是一位擁有超過11年ESG投資經驗的女士。

回報方面，截至今年5月底，在過去1年，該基金更跑贏基準及晨星組別平均。

【透過基金公司篩選ESG企業更有效果，按此】

ESG雖然方興未艾，但事在必行。而亞洲作為世界經濟動力的引擎，亦是毋庸置疑。把兩個焦點有效地放在一起，就是這隻基金精彩的地方。

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