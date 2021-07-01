【健康增值】香港每8個人有1個患偏頭痛！　你有無徵狀？要點預防？

本港偏頭痛患者為數不少，腦神經科醫生袁孟豪指出，統計上每8個人中有一人罹患偏頭痛，數字普遍。只是患者習以為常出現頭痛，無為意這就是偏頭痛。

袁醫生解說：「與壓力性頭痛、三叉神經痛等原發性頭痛，偏頭痛是較痛的，痛感達致中度至嚴重，量化為數字，0至10分（10分為最痛）可高達7至8分的痛楚。」



偏頭痛高峰年齡為35至40歲



偏頭痛男女患者比例為1:3，袁醫生指，導致偏頭痛的原因至今仍未清楚，可能與基因因素有關，亦有指與女性賀爾蒙周期有關連，部分女士在經期前後，偏頭痛的發作會特別強烈。



部分患者在年輕時已有出現症狀，但因年紀小不懂表達，甚至不知這就是偏頭痛，診斷出此症的高峰年齡為35歲至40歲，不少患者是這時因頭痛得嚴重去求醫而確診。



從生活習慣入手預防



要預防偏頭痛，要從生活習慣入手。誘發偏頭痛的原因，包括睡眠不足、生活壓力大、天氣轉變、食物因素（如紅酒、芝士等）、女性周期等等，也有情況是當事人患上傷風感冒，也可能引致頭痛發作。「預防可從日常生活做起，盡量保持睡眠充足、轉天氣做足禦寒、避免進食可引致偏頭痛發作的食物。」

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【原文：全球常見疾病第三位 偏頭痛徵狀多 疾病埋身患者可不自知】

作者、責任編輯：周美好

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