【消費優惠】響Hibiki讚好社交平台享77折　一幻拉麵7月壽星免費食拉麵

下一篇文章
【High Tea】帝京酒店聯乘《比得兔2 》推全新下午茶 嘆鹹甜美點兼送$110童話曲奇
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 響Hibiki：讚好社交平台享77折
為慶祝響Hibiki銅鑼灣新舖開張，餐廳推出多項優惠：
如需享用生日優惠，需收取原價加一服務費、於落單前提出享用優惠並出示有效的香港身份證。此外，以上優惠不可以同時使用。
地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓
電話：2886 5528
WhatsApp：5998 5133
2. 一幻拉麵：7月壽星免費食拉麵
一幻拉麵中環旗艦店開幕2周年，由7月1日至7月31日期間，7月生日的顧客到一幻中環旗艦店可享以下優惠：
另外，生日壽星同行的家人朋友，亦可以8折品嚐任何拉麵。需要注意的是，壽星需出示身份證明文件以享用優惠。
地址：中環威靈頓街50號地下A舖
營業時間：11:00 - 22:00
3. 榮華：月餅早鳥優惠低至52折
由即日起至7月28日，榮華推出月餅早鳥優惠，傳統月餅、流沙月餅等多款月餅會於店內以標準價52折發售。
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝
一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】
欄名 : 今日優惠精選