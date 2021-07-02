【消費優惠】響Hibiki讚好社交平台享77折　一幻拉麵7月壽星免費食拉麵

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 響Hibiki：讚好社交平台享77折

為慶祝響Hibiki銅鑼灣新舖開張，餐廳推出多項優惠：

午市放題：星期日和公眾假期第二位客人半價

晚市生日優惠：凡生日當月惠顧，4人同行，壽星免費

晚市放題：每位敬送海膽魚子伴珍寶級日本宮城縣生蠔一隻; 四位或以上每位則送兩隻

讚好響Hibiki Facebook或Instagram可享77折

如需享用生日優惠，需收取原價加一服務費、於落單前提出享用優惠並出示有效的香港身份證。此外，以上優惠不可以同時使用。

地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓

電話：2886 5528

WhatsApp：5998 5133

2. 一幻拉麵：7月壽星免費食拉麵

一幻拉麵中環旗艦店開幕2周年，由7月1日至7月31日期間，7月生日的顧客到一幻中環旗艦店可享以下優惠：

正日惠顧可免費品嚐任何拉麵

生日月內惠顧可半價品嚐拉麵

另外，生日壽星同行的家人朋友，亦可以8折品嚐任何拉麵。需要注意的是，壽星需出示身份證明文件以享用優惠。

地址：中環威靈頓街50號地下A舖

營業時間：11:00 - 22:00

3. 榮華：月餅早鳥優惠低至52折

由即日起至7月28日，榮華推出月餅早鳥優惠，傳統月餅、流沙月餅等多款月餅會於店內以標準價52折發售。

分店一覽

撰文：hket小編

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