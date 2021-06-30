【港鐵月票】都會票100元扣減優惠最後今日！　7月起各類月票只扣50元

港鐵月票都會票、全月通加強版等100元折扣優惠將在今日（6月30日）完結，與此同時，「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 – 南昌全日通」均會按照港鐵機制減價1.85%，新票價將在7月1起生效，港鐵按新票價提供50元折扣優惠。都會票的折扣價將由現時335元變成385元，有需要的打工仔可把握今日最後優惠購買 ！

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港鐵今年首次啟動減價機制，於6月27日起減價1.85%，而「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 – 南昌全日通」的新票價將在7月1起生效。由於，都會票、全月通加強版等原本的100元折扣將在今日（6月30日）完結，港鐵將按新票價提供50元折扣優惠，購買2021年7月至12月的「全月通加強版」及在2021年7月1日至2022年1月1日購買「港鐵都會票」，可享有50元扣減。

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現時都會票的折扣價為335，7月1日起將變成385元，即較現折扣價貴多50元。由於乘客在購買都會票當日起計的14日內作首次使用，於首次使用起計40日內單程往來指定車站共40次。所以，如有需要使用都會票的打工仔，可把握今日最後折扣價335元。而「全月通加強版」的100元折扣只限於購買2021年1月至6月的月票，即「全月通加強版」已無緣再享用100元扣減。

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責任編輯：李瑩

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