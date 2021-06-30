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【ESG】證監會發表ESG基金披露新指引　望減漂綠機會

基金新聞 13:25 2021/06/30

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證監會日前發出通函，以向證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司提供指引，闡明如何就將環境、社會及管治（ESG）因素納入為主要投資重點的基金（ESG基金）加強披露。

【中銀推首隻人民幣ESG基金　目標每月派息：按此

新指引要求加強披露

目前證監會認可基金中，約有60隻以氣候變化、環保、ESG或可持續發展為投資重點。證監會指，自2019年以來，公眾對ESG投資的認知已有所加深，而在香港向公眾發售的ESG基金數目亦已上升超過1倍。鑑於ESG投資策略的發展迅速且多元化，證監會留意到資產管理公司有需要清楚披露基金是如何達致其ESG重點，以協助投資者了解這些產品及評估有關產品是否符合他們的投資需要。

該通函將取代於2019年發出的版本，而當中加入一項新規定，要求ESG基金對其如何考量ESG因素進行定期評估，並就此作出披露，同時為以氣候相關因素為重點的ESG基金提供額外指引。

【基金公司篩選ESG企業更有效：按此

證監會行政總裁歐達禮表示，提高可持續性相關披露的透明度、可比較度和一致度，將有助投資者選取合適的ESG基金，以及減少漂綠機會。

證監會認可ESG基金的資料庫載於證監會網站。為加強透明度，這些基金的主要特點亦將在新通函於2022年1月1日生效後，於資料庫內列出。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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