Dior Men商業與藝術平衡加持　經典Oblique圖案彩色版

今天高級時裝品牌的設計師真難做，努力地花半年時間去做一個系列，假若缺少了噱頭，分分鐘無人問津，石沉大海，半年的努力就此報銷，所以就算是當紅的時裝設計師Kim Jones在設計Dior Men系列時，都不得不先後找來不同範疇的藝術家合作，剛剛就找來英國藝術家Peter Doig合作。

▲ Dior Man與英國藝術家Peter Doig一起合作的織花Saddle Bag，袋上的迷彩圖案正是出自這位藝術家的手筆。（售價未定/圖片由品牌提供）

就好像剛剛在巴黎完滿結束的Dior Men 2022春夏男裝，Kim就找來當代其中一位人氣最盛的Rapper Travis Scott合作，擺明車馬誓要將Dior Men殺入黑人市場，要與今日的Louis Vuitton分庭抗禮。

▲ B27球鞋換上新色，當中有綠和黃色。（$11,500/圖片由品牌提供）

▲ 來自Dior World Tour系列的Saddle Belt Bag。（$19,500/圖片由品牌提供）

▲ B27球鞋換上新色，當中有綠和黃色。（$11,500/圖片由品牌提供）

不過，這系列要等到明年才在市場上出現，要不斷令消費者保持新鮮感，Kim Jones自有辨法，例如剛推出的Dior World Tour系列和與英國藝術家Peter Doig合作的產品。

首先Dior World Tour系列可說是最易入口的一個商業系列，沿用了Dior Oblique圖案，然後換上了鮮艷的黃色、紅色、藍色、綠色和黑色5種顏色，誠然新意不大，但勝在新色悅目，絕對不難吸引到消費者注意。

▲ B23運動鞋換了新的迷彩外衣。（售價未定/圖片由品牌提供）

▲ Dior World Tour Sling Bag有多種顏色可供選擇。（$25,000/圖片由品牌提供）

至於和英國藝術家Peter Doig的合作，在織花Saddle bag、Saddle Soft bag或B23運動鞋上均用上軍事風的迷彩圖案，兩個同期推出的系列在互相比較的情況下，當然Peter Doig略勝一籌是肯定的事。

產品查詢：800 969 886