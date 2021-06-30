【理財規劃】投資股票的3個優點和1個缺點

在理財規劃中，投資股票是不可缺少的一部分，特別是年輕時，承受風險能力較高，需要利用股票這個資產類別去提高回報積累財富。你應持有股票，但如果不先進行研究，你就不應該購買股票。以下是在你的投資組合中添加股票的3個充分理由和1個壞理由。

買股票的3個好理由

1. 有助於投資組合的多元化

多元化的股票投資組合不僅可以幫助你增加財富，還可以在市場波動期間保護你的資產。例如，在新冠疫情大流行期間，酒店業受到重創，如果你碰巧持有大量酒店和餐廳股票，如朗廷 （01270） 及大家樂 （00341） 等，你的投資組合價值可能會大幅下降。但是，如果酒店和餐廳股票僅佔你投資組合的20%左右，那麼組合受的影響可能會更較輕。提供更多元化效果的股票通常是你投資組合的一個很好的補充，前提是你已經審查了公司背景及業務發展潛力。

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2. 具有穩固的增長潛力

在股票市場中，並非每隻股票都是贏家。有時，公司需要很長時間才能站穩陣腳。但是，如果你進行研究並得出結論，即某隻股票具有很大的增長潛力，那麼它可能是值得購買的。不過，你要考慮清楚其在整個組合中的定位，是高增長股，抑或收息股。對於增長股，更應是具長遠資本增值的空間。

3. 支付派息

派息的股票的好處在於，它們不僅可以付息給你，還可以在市場波動期間作為備用收入來源。派息亦可視為股價下跌緩衝。假設股市下挫，而你需要錢，但你的應急基金已經枯竭。你收取的股息可以將現金放入你的口袋。如果你不需要這些股息，你可以隨時再投資。記着除非萬不得已，否則在股市急挫，特別是恐慌時抛售股票通常並非明智選擇。

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買股票的1個壞理由

1. 股價易因消息波動

買入股票代表你投資及成為該公司的股東，但有些股票比其他股票受到更多的壓力及波動。這些股票被稱為meme 股（迷因股），多數因為被散戶集體吹捧或夾倉而上升，你不應該僅僅因為它在新聞中出現很多次就購買它。香港現時不少人都有買美股，更有參與近年的meme股熱潮。以AMC Entertainment（美：AMC）為例，股價今年飆升，但該公司在大流行期間多次瀕臨破產邊緣。儘管隨着美國在冠狀病毒相關的限制解除，影院可以重開，AMC的情況可能正在好轉，但該連鎖店仍面臨來自串流媒體服務的競爭。

我們並不是說AMC特別不適合投資。但是買入應是基於你做了研究，並認為值得買才加入投資組合，而不是因為你一直聽到其消息正在熱炒。

結語：做出正確的決定

將股票添加到你的投資組合中並不是一件容易的事。下次你受到啟發購買股票時，問問自己這對你的投資組合是否有意義，並應與你的總體策略保持一致。此外，如果你打算在炒作的股票上冒險，請確保在進行大跌之前了解自己的投資情況，同時思考清楚投資策略安排，特別是止蝕部署。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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