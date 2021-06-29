【銀色債券2021】第六批銀債保證息率3.5厘　7月20日起認購　發行額大增至240億元

政府公布，在政府債券計劃下的零售部分，推出第六批銀色債券予合資格香港居民認購。



政府會於本年度發行不少於240億元的銀色債券，並將合資格認購的年齡由65歲降至60歲。第六批銀色債券的目標發行額因此會由去年的100億元大幅提高至240億元，政府並可視乎市場情況將發行額酌情提高至最多300億元。2022年或之前年滿60歲（即1962年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。



是次發行的銀色債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。

每位投資者最多獲配發100手債券



銀色債券不設二手市場。如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少部分投資者集中持有，本次發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。



銀色債券的認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，並於8月10日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和24間指定證券經紀認購債券。

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責任編輯：鄭樂怡

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