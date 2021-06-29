【創業實戰】大學生500元創業滑鐵盧未言敗　登福布斯亞洲年輕領袖榜

作為打工仔的你有沒有一個創業夢呢？但又怕沒有資金？ 以下這位大學生僅以500元本金創業的故事，或許會燃起你的創業夢。KOL平台創辦人李穎茵當年以500元，創立微網紅平台Spread-it，她更於去年登上福布斯亞洲年輕領袖榜（Forbes 30 Under 30 Asia 2020）。



然而，李穎茵當初創立的平台並不是一個KOL平台，而是一個「代寄明信片」的服務。李穎茵及拍檔當初的創業意念很簡單，只是希望透過平台，重新建立人與人之間的關係，可惜最後失敗告終。

創業失敗 焉知非福

但在機緣巧合下，卻吸引到2間公司願意以資金贊助，平台因而獲得「第一桶金」，李穎茵亦因此發現原來有不少公司對大學生市場感興趣，而且亦有不少大學生想賺錢。在供需求下，二人把握商機，創立了Spread-it KOL平台，一開始通過網頁、社交媒體、到現在的手機程式，招募大學生做「素人」，為不同的品牌在其社交媒體宣傳，如：Facebook、Instagram等，成功闖出創業路。

現時Spread-it已有30至40員工，擁有超過2萬名「KOL」，並與逾500個品牌合作推廣產品，稱得上是全港最大KOL平台。而且2人更在登上2020年度福布斯亞洲年輕領袖榜。

【90後文科生跳入商界 創租車平台 東山再起月入逾20萬 ： 按此】

李穎茵亦希望透過自己的創業經歷，鼓勵其他有創業夢想的人踏出第一步。她亦期望Spread-it可發展到200人的規模，以自身的影響力可給社會帶來更多正能量。



這個社會有太多負能量，每個人打工都有不同的辛酸史。有人想創業，卻因種種原因而無法踏出第一步。但沒有踏出第一步，你永遠不知結果，在過程中或會有阻礙，但只要朝自己想走的方向，相信在路上所獲得的經驗也可能超出當初的想像，甚至走出一條不同的道路。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】