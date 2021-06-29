【ESG派息基金】中銀推首隻人民幣ESG基金　目標每月派息　1萬元可入場

環境、社會及管治（ESG）投資主題愈來愈受市場重視，中銀香港資產管理宣布，推出香港首隻提供人民幣類別的ESG多元資產零售基金「中銀香港全天候ESG多元資產基金」，基金即日至7月29日起接受認購，預料3個月後能每月派息。

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目標每月派息

市場調查報告顯示，愈來愈多投資者認同ESG策略對投資表現帶來正面影響。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，截至今年4月底，該行ESG基金的銷售額按年大幅上升逾10倍。中銀香港資產管理執行總裁沈華則表示，疫情充分體現ESG價值成效，企業內部管理較嚴謹或重視ESG的公司抗跌力較強，發展潛力較好。

「中銀香港全天候ESG多元資產基金」由即日起至7月29日接受認購，預料基金3個月後能每月派息，惟派息率並無保證，股息亦可從資本中分派。

在基金投資策略方面，中銀香港資產管理固定收益首席投資官阮卓斌指出，該基金為股債混合投資，在不同市況下可靈活調配股票或債券。根據模擬組合，初期股票和債券的比例約為55%及45%，股票主要投資消費及科技板塊；債券主要投資在高收益及高評級的債券，主要為房地產為主。

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至於ESG評級方面，該基金的投資顧問東方匯理資產管理及中銀香港資產管理有兩種不同內部ESG模型，以進行多項ESG原則篩選。阮卓斌指，在考慮採納投資顧問的ESG建議外，中銀香港資產管理也會針對ESG起步較慢的新興市場進行研究，透過獨立第三方投資研究機構及內部的數據庫，進行多重篩選，挑選出合資格ESG投資選項，最後，基金經理再按照不同的準則和市場考量做出最後篩選。

基金於首次公開認購提供多種的貨幣類別供選擇，最低首次認購金額分別為1,000美元、1萬港元、1,000歐元、1,000澳元、1,000英鎊，以及1萬元人民幣。認購費最多為5.25%；管理費為每年1.5%。

責任編輯：李瑩

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