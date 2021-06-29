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【職場機遇】教育及職業博覽下月揭幕　提供逾二千就業機會

個人增值 16:15 2021/06/29

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又到暑假的時間，由香港貿發局主辦的第30屆教育及職業博覽，將於7月15日至18日於香港會議展覽中心舉行。今年博覽有數百間包括教育機構、專業學會及公、私營機構等參與，為學生及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊，歡迎公眾人士免費參觀。

博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，劃分不同升學、進修及就業展區。「教育」專區滙聚多間大學及專上教育學院，包羅職業專才教育機構，為各界人士提供不同的升學及進修途徑。而主題教育日有一系列海外升學講座介紹多地教育制度及教學特色，涵蓋熱門留學地點加拿大、美國及法國等。

【大灣區潛力龐大，香港青年怎把握機遇？按此

按行業劃分主題

為迎合不同行業需求，博覽特設不同主題職業日。「建造職專發展」日剖析建造業人力需求及前景；「機電工程」日將請來業內人士分享行業未來發展；全新的「技能」日將介紹室內設計、網業設計等不同範疇的專業知識和技能，提供更多升學或進修途徑；醫護行業一直深受歡迎，「醫護就業簡介」日將由醫護代表分享工作經驗，講解醫療和護理人員的入職途徑及要求。

想即場求職的人士亦可以留意，博覽「招聘廣場」與不同求職平台及私營機構合作，部分會進行即場面試，連同其他政府部門、公營機構及參展商，預計帶來超過2,600個就業機會。

 

責任編輯：陳玉蓮

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