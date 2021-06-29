【大灣區】深圳修訂醫療條例　促進港澳醫療人員跨境執業

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深圳市在昨日（28日）提請市七屆人大常委會二次會議審議《深圳經濟特區醫療條例（修訂草案）》。新修改的《醫療條例（修訂草案）》旨在進一步優化醫療資源配置、規範醫療執業行為、提高醫療服務水平，推動深港澳醫療服務跨境銜接。
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《醫療條例（修訂草案）》就創新醫療服務體系、探索完善醫療服務跨境銜接等作出相關規定：
1. 便利港澳服務提供者來深設立醫療機構。變通《中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法》、《香港和澳門服務提供者在內地設立獨資醫院管理暫行辦法》相關規定，明確香港、澳門服務提供者在深圳設立醫療機構按照特區醫療條例的規定辦理，即不再需要設置審批，可直接申請執業登記。
2. 促進跨境醫療衛生人員到深圳執業。變通《香港和澳門特別行政區醫師獲得內地醫師資格認定管理辦法》，允許所有取得港澳合法行醫資格的港澳永久性居民的中國公民只要符合規定條件，均可向市衛生健康部門申請內地醫師資格認定，取得內地的醫師資格證書，並賦予與內地醫師相同的申請註冊多個執業類別和增加註冊相應專業作為執業範圍的權利。建立完善港澳醫療專業技術人員在深圳市的職稱評審和認定制度，通過專業技術資格考試、高級職稱評審或者同行評議等方式確定其醫療衛生專業技術職務任職資格。
3. 先行使用國際前沿藥品和醫療器械。變通《藥品管理法》、《醫療器械監督管理條例》相關規定，允許港澳服務提供者設立的醫療機構按照有關規定申請使用臨床急需且已在港澳註冊的藥品或者使用臨床急需、港澳公立醫療機構已採購使用、具有臨床應用先進性的醫療器械。
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 知多啲